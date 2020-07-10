Вчені розповіли, як яблука впливають на серцево-судинні захворювання

Іспанські вчені з Університету Ровіра і Вірхілій виявили переваги вживання червоних яблук для профілактики серцево-судинних захворювань.

Наукові дані показали, що люди, які їдять хоча б одне яблуко на день протягом року, знижують ризик смерті від серцевого нападу – на 25 %, а від інсульту – на 27 %. При цьому ймовірність гіпертонії зменшується на 9 %, повідомляє diarimes.com.

З іншого боку, дослідження підтвердили, що вони благотворно впливають на рівень ліпідів у крові. Отже, вживання 1 фрукта на день протягом не менше 8 тижнів знижує показники загального і "поганого" холестерину, а також підвищує рівень "хорошого".

Крім того, 200 г яблук викликають зниження систолічного артеріального тиску і сприяють нормалізації крові. Ці переваги були продемонстровані при вживанні 1 яблука на день незалежно від сорту. Однак, як пояснює дослідницька група, значна частина ефекту залежить від клімату, сезону збору врожаю та типу ґрунту, оскільки вони суттєво змінюють поживний склад.

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