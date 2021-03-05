Вчені знайшли найкращий спосіб відмити овочі від бруду та бактерій

Найкращий спосіб позбавити овочі від бруду і мікробів – це вода, на яку впливає ультразвук. До такого висновку дійшли дослідники з британського університету Саутгемптона.

У результатах дослідження, які були опубліковані у виданні Science Direct, йдеться про те, що звичайна водопровідна вода не позбавляє нас від усіх бактерій на листках і шкірці овочів. Мити їх з милом теж не рекомендують, оскільки хімічні речовини не так вже і просто вимити з усіх тріщин на листі, де люблять ховатися бактерії. А це означає, що мило так чи інашке потрапить до нашого організму.

Тому британські вчені придумали використовувати безперервний потік води, який переносив мікроскопічні бульбашки і акустичні хвилі вниз від джерела вгору за течією на заражені листові овочі.

"Звукове поле створює відлуння на поверхні листя і всередині щілин, які притягують у них бульбашки, – пояснив принцип дії професор Тімоті Лейтон. – Звуковий поле також змушує стінки бульбашок дуже швидко коливатися, перетворюючи їх на мікроскопічні "очищуючі" машини. Це буквально дозволяє вимивати з листя навіть найдрібніші частинки бруду і патогенів".

Було виявлено, що через шість днів після 2-хвилинної ультразвукової обробки води мікробні навантаження на заражені листя шпинату були "значно нижчими", ніж на листя, промиті звичайною водою з тією самою швидкістю і за таку саму кількість часу. І, що важливо, мікробульбашки абсолютно не пошкодили саме листя.

Вчені сподіваються, що таку технологію використовуватимуть фермери і постачальники продуктових магазинів, щоб їхня зелень була максимально чистою.

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