Ученые нашли лучший способ отмыть овощи от грязи и бактерий

Лучший способ избавить овощи от грязи и микробов – это вода, на которую воздействует ультразвук. К такому выводу пришли исследователи из британского университета Саутгемптона.

В результатах исследования, которые были опубликованы в издании Science Direct, говорится о том, что обычная водопроводная вода не избавляет нас от всех бактерий на листьях и кожуре овощей. Мыть их с мылом тоже не рекомендуют, так как химические вещества не так-то просто вымыть из всех трещин на листьях, где любят прятаться бактерии. А это значает, что мыло так или иначе попадет в наш организм.

Поэтому британские ученые придумали использовать непрерывный поток воды, который переносил микроскопические пузырьки и акустические волны вниз от источника вверх по течению на зараженные листовые овощи.

"Звуковое поле создает эхо на поверхности листьев и внутри щелей, которые притягивают в них пузырьки, – объяснил принцип действия профессор Тимоти Лейтон. – Звуковое поле также заставляет стенки пузырей очень быстро колебаться, превращая их в микроскопические "чистящие" машины. Это буквально позволяет вымывать из листьев даже мельчайшие частички грязи и патогенов".

Было обнаружено, что через шесть дней после 2-минутной ультразвуковой обработки воды микробные нагрузки на зараженные листья шпината были "значительно ниже", чем на листья, промытые обычной водой с той же скоростью и за такое же количество времени. И, что немаловажно, микропузырьки совершенно не повредили сами листья.

Ученые надеятся, что такую технологию будут использовать фермеры и поставщики продуктовых магазинов, чтобы их зелень была максимально чистой.

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