Вечеря за 30 хвилин: листковий пиріг із куркою і грибами

Для того, щоб приготувати вечерю за пів години, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, аби було бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz пропонує вам максимально простий рецепт: пиріг із листкового тіста з куркою і грибами. Хоча пирогом це можна назвати лише умовно. По суті, це звичайна запіканка з "шапочкою" із тіста. Курку для начинки можна взяти як сиру, так і копчену або печену.

куряче філе – 500 г

печериці – 350 г

заморожений горошок – 1 склянка

листкове тісто – 2 листи

вершкове масло – 2 ст. л.

борошно – 2 ст. л.

вершки – 1 склянка

яйце – 1 шт.

олія – 2 ст. л.

сіль і перець – на смак

Пиріг може стати як повноцінною вечерею, так і легким перекусом. australianmushrooms.com.au

Курку помити, витерти насухо паперовими рушниками, нарізати невеликими кубиками. Викласти в нагріту і змащену олією пательню, посолити, поперчити. Смажити на сильному вогні, поки не підрум'яниться. Дістати курку зі сковороди, замість неї викласти нарізані гриби, смажити на сильному вогні 5-7 хвилин, постійно помішуючи. Готові гриби перекласти в миску з куркою. У сковороді розтопити вершкове масло і поступово додавати борошно, постійно помішуючи, щоб борошно не взялося грудками. Коли масло з борошном перетворяться на однорідну масу, поступово почати вливати вершки, теж постійно помішуючи. Повернути курку і гриби на сковороду, додати заморожений горошок, посолити і поперчити. Тушкувати все разом на повільному вогні, постійно помішуючи, кілька хвилин, поки соус не загусне. Перекласти суміш у форму для запікання. Накрити форму листковим тістом, загорнувши краї так, щоб запечатати начинку. Наколоти тісто виделкою і змастити збитим яйцем за допомогою кулінарного пензлика. Поставити в нагріту до 200 градусів духовку і запікати поки тісто не підрум'яниться.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найпоширеніші помилки, яких припускаються люди під час приготування страв удома.