Ужин за 30 минут: слоеный пирог с курицей и грибами

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz предлагает вам максимально простой рецепт: пирог из слоеного теста с курицей и грибами. Хотя пирогом это можно назвать лишь условно. По сути, это обычная запеканка с "шапочкой" из теста. Курицу для начинки можно взять как сырую, так и копченую или печеную.

куриное филе – 500 г

шампиньоны – 350 г

замороженный горошек – 1 стакан

слоеное тесто – 2 листа

сливочное масло – 2 ст. л.

мука – 2 ст. л.

сливки – 1 стакан

яйцо – 1 шт.

растительное масло – 2 ст. л.

соль и перец – по вкусу

Пирог может стать как полноценным ужином, так и легким перекусом. australianmushrooms.com.au

Курицу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами, нарезать небольшими кубиками. Выложить в нагретую и смазанную растительным маслом сковороду, посолить, поперчить. Жарить на сильном огне, пока не подрумянится. Достать курицу из сковороды, вместо нее выложить нашинкованные грибы, жарить на сильном огне 5-7 минут, постоянно помешивая. Готовые грибы переложить в миску с курицей. В сковороде растопить сливочное масло и постепенно добавлять муку, постоянно помешивая, чтобы мука не взялась комками. Когда масло с мукой превратятся в однородную массу, постепенно начать вливать сливки, тоже постоянно помешивая. Вернуть курицу и грибы на сковороду, добавить замороженный горошек, посолить и поперчить. Тушить все вместе на медленном огне, постоянно помешивая, пару минут, пока соус не загустеет. Переложить смесь в форму для запекания. Накрыть форму слоеным тестом, завернув края так, чтобы запечатать начинку. Наколоть тесто вилкой и смазать взбитым яйцом с помощью кулинарной кисточки. Поставить в нагретую до 200 градусов духовку и запекать пока тесто не подрумянится.

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