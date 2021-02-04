Вечеря за 30 хвилин: вершковий булгур із запеченим лососем

Маша Сердюк FoodOboz 17:00, 4.02.2021

Для того, щоб приготувати вечерю за пів години, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, було би бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz пропонує вам максимально простий рецепт: запечений в духовці лосось і на гарнір до нього вершковий булгур. Гарнір, до речы, ви можете приготувати будь-який: рис, кускус, пасту або ж печені овочі.

  • філе лосося – 500 г

  • булгур – 1 стакан

  • лимон – 1 шт.

  • вершкове масло – 1 ст. л.

  • сіль, перець – на смак

  • олія

Замість булгура можна приготувати будь-який гарнір.
cookinglight.com

  1. Рибу помити, витерти насухо паперовими рушниками. Розрізати на порційні стейки, натерти сіллю і перцем, змастити олією.

  2. Половинку лимона нарізати кільцями, викласти їх на рибу. Загорнути лосось з лимоном у фольгу (кожен шматочок окремо), викласти на деко і поставити в нагріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин.

  3. Поки лосось запікається, приготувати гарнір. У сотейнику розтопити вершкове масло і додати 2 столові ложки олії. Всипати булгур і добре перемішати: олія має добре укутати крупу з усіх боків.

  4. Влити трохи води, посолити і знову добре перемішати, поки вода вся не вбереться. Потім налити води так, щоб вона покривала булгур на два пальця, і довести до кипіння.

  5. Зменшити вогонь до мінімума, накрити кришкою і залишити готуватися, поки вся вода не вбереться.

  6. Подавати запечений лосось із булгуром і скибкою лимона.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про продукти, які мають бути на кожній кухні в будь-яку пору року – в шафках, в холодильнику чи морозильній камері.

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