Ужин за 30 минут: сливочный булгур с запеченным лососем
Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.
В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz предлагает вам максимально простой рецепт: запеченный в духовке лосось и на гарнир к нему сливочный булгур. Гарнир, к слову, вы можете приготовить любой: рис, кускус, пасту или печеные овощи.
филе лосося – 500 г
булгур – 1 стакан
лимон – 1 шт.
сливочное масло – 1 ст. л.
растительное масло
соль, перец – по вкусу
Рыбу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами. Разрезать на порционные стейки, натереть солью и перцем, сбрызнуть растительным маслом.
Половинку лимона нарезать кольцами, выложить их на рыбу. Завернуть лосось с лимоном в фольгу (каждый кусочек отдельно), выложить на противень и поставить в нагретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
Пока лосось запекается, приготовить гарнир. В сотейнике растопить сливочное масло и добавить 2 столовых ложек растительного. Всыпать в масло булгур и хорошо перемешать: масло должно хорошо укутать крупу со всех сторон.
Влить немного воды, чуть-чуть посолить и снова хорошо перемешать, пока вода вся не впитается. Затем налить воды так, чтобы она покрывала булгур на два пальца, и довести до кипения.
Убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и оставить готовиться, пока вся вода не впитается.
Подавать запеченный лосось с булгуром и долькой лимона.
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