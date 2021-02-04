Ужин за 30 минут: сливочный булгур с запеченным лососем

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz предлагает вам максимально простой рецепт: запеченный в духовке лосось и на гарнир к нему сливочный булгур. Гарнир, к слову, вы можете приготовить любой: рис, кускус, пасту или печеные овощи.

филе лосося – 500 г

булгур – 1 стакан

лимон – 1 шт.

сливочное масло – 1 ст. л.

растительное масло

соль, перец – по вкусу

Вместо булгура можно приготовить любой гарнир. cookinglight.com

Рыбу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами. Разрезать на порционные стейки, натереть солью и перцем, сбрызнуть растительным маслом. Половинку лимона нарезать кольцами, выложить их на рыбу. Завернуть лосось с лимоном в фольгу (каждый кусочек отдельно), выложить на противень и поставить в нагретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Пока лосось запекается, приготовить гарнир. В сотейнике растопить сливочное масло и добавить 2 столовых ложек растительного. Всыпать в масло булгур и хорошо перемешать: масло должно хорошо укутать крупу со всех сторон. Влить немного воды, чуть-чуть посолить и снова хорошо перемешать, пока вода вся не впитается. Затем налить воды так, чтобы она покрывала булгур на два пальца, и довести до кипения. Убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и оставить готовиться, пока вся вода не впитается. Подавать запеченный лосось с булгуром и долькой лимона.

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