Ужин за 30 минут: сливочный булгур с запеченным лососем

Маша Сердюк FoodOboz 17:00, 4.02.2021

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz предлагает вам максимально простой рецепт: запеченный в духовке лосось и на гарнир к нему сливочный булгур. Гарнир, к слову, вы можете приготовить любой: рис, кускус, пасту или печеные овощи.

  • филе лосося – 500 г

  • булгур – 1 стакан

  • лимон – 1 шт.

  • сливочное масло – 1 ст. л.

  • растительное масло

  • соль, перец – по вкусу

Вместо булгура можно приготовить любой гарнир.
cookinglight.com

  1. Рыбу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами. Разрезать на порционные стейки, натереть солью и перцем, сбрызнуть растительным маслом.

  2. Половинку лимона нарезать кольцами, выложить их на рыбу. Завернуть лосось с лимоном в фольгу (каждый кусочек отдельно), выложить на противень и поставить в нагретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

  3. Пока лосось запекается, приготовить гарнир. В сотейнике растопить сливочное масло и добавить 2 столовых ложек растительного. Всыпать в масло булгур и хорошо перемешать: масло должно хорошо укутать крупу со всех сторон.

  4. Влить немного воды, чуть-чуть посолить и снова хорошо перемешать, пока вода вся не впитается. Затем налить воды так, чтобы она покрывала булгур на два пальца, и довести до кипения.

  5. Убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и оставить готовиться, пока вся вода не впитается.

  6. Подавать запеченный лосось с булгуром и долькой лимона.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о продуктах, которые должны быть на каждой кухне в любое время года – в шкафчиках, в холодильнике или морозильной камере.

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