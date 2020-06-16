Відмова від солодкої залежності за тиждень: шведський досвід

Відмова від продуктів, що містять вуглеводи – перший крок в позбавленні залежності від солодкого, яка приносить людині багато захворювань, включно з діабетом.

Так вважає дієтолог зі Швеції Фредерік Паулун, який на сторінках популярного видання Expressen. поділився своїм рецептом боротьби із згубною звичкою до солодкого всього за один тиждень.

Крім відмови від продуктів, що містять вуглеводи, експерт по харчуванню радить особливо чутливим до солодкого людям перестати вживати також свіжі фрукти та ягоди. Через тиждень їх знову можна включити в свій щоденний раціон.

Від фрукт і ягід доведеться на якийсь час відмовитися yandex.com

Шведський дієтолог закликав не покладатися лише на відмову від деяких продуктів у боротьбі із залежністю від солодкого. На думку фахівця, потрібно збільшити фізичні навантаження в залі, уникати конфліктів, які можуть привести до стресів, висипатися, пити побільше води й харчуватися продуктами, що містять багато білка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, велика кількість цукру в раціоні може призвести до ожиріння, діабету 2-го типу та хвороб серця. Але це не означає, що його не можна їсти взагалі.

Американська кардіологічна асоціація каже, що краще додавати невелику кількість цукру для поліпшення смаку, але не вибирати продукти, які вже сильно підсолоджені.