Отказ от сладкой зависимости за неделю: шведский опыт

Отказ от продуктов, содержащих углеводы – первый шаг в избавлении зависимости от сладкого, которая приносит человеку многие заболевания, включая диабет.

Так считает диетолог из Швеции Фредерик Паулун, который на страницах популярного издания Expressen. поделился своим рецептом борьбы с пагубной привычкой к сладкому всего лишь за одну неделю.

Помимо отказа от продуктов, содержащих углеводы, эксперт по питанию советует особо чувствительным к сладкому людям перестать употреблять также свежие фрукты и ягоды. Через неделю их снова можно включить в свой ежедневный рацион.

От фрукт и ягод придется на время отказаться yandex.com

Шведский диетолог призвал не полагаться лишь на отказ от некоторых продуктов в борьбе с зависимостью от сладкого. По мнению специалиста, нужно увеличить физические нагрузки в зале, избегать конфликтов, которые могут привести к стрессам, высыпаться, пить побольше воды и питаться продуктами, содержащими много белка.

Как сообщал OBOZREVATEL, большое количество сахара в рационе может привести к ожирению, диабету 2-го типа и болезням сердца. Но это не значит, что его нельзя есть вообще.

Американская кардиологическая ассоциация говорит, что лучше добавлять небольшое количество сахара для улучшения вкуса, но не выбирать продукты, которые уже сильно подслащены.