П'ять рецептів для захисту від вірусів і зміцнення імунітету

На дворі – осінь і нестача вітамінів, а також сонячного світла, відчувається. Для того, щоб уберегти свій організм від вірусів і простуд, пропонуємо п'ять смачних і корисних засобів для зміцнення імунітету.

OBOZREVATEL ділиться секретами приготування настоянки, чаю, варення та інших смачних "ліків" від вірусів.

Малинове варення

Малинове варення living.iprima.cz

Малина є прекрасним противірусним засобом, оскільки містить саліцилову кислоту, яка допомагає знизити температуру тіла. Тому чай з бабусиним малиновим варенням – це не тільки смачно, але і корисно!

Інгредієнти:

Малина – 1 кг

Цукор – 1 кг

Приготування: Для цього рецепта ми беремо продукти в пропорції 1: 1. Малину необхідно засипати цукром і залишити на кілька годин при кімнатній температурі. Після того, як цукор і сік змішалися, потрібно виловити ягоди в окрему миску. Сік з цукром поставити на плиту і довести до кипіння, знімаючи піну. Після десяти хвилин кип'ятіння повертаємо в сироп ягоди, перемішуємо і варимо ще п'ять хвилин, постійно помішуючи і на повільному вогні.

Потім вимикаємо плиту, чекаємо, поки варення охолоне і розливаємо по стерилізованим банкам.

Австралійська настоянка з медом

Медова настоянка з перцем ktk67.ru

Мед – універсальне природні ліки, яке допомагає поповнити запас корисних речовин в організмі. Крім того, що містяться в цьому продукті вітаміни С і В, а також органічні кислоти благотворно впливають на травлення, зміцнюють імунітет і володіє антибактеріальними властивостями.

Важливо! Мед – продукт дуже складний. Варто пам'ятати, що при нагріванні вище 50 градусів він втрачає всі корисні властивості. Крім того, мед є потужним алергеном, тому дітям не рекомендується давати більше двох ложок в день, а норма для дорослої людини становить 50 грамів на добу.

Інгредієнти:

Мед – 1,5 ст

Сік агави – 1,5 ст. л

Часник – 1 зубчик

Імбир – 1 см. Кореня

Вода – 0,5 л

Кайенский перець – за смаком

Лимон – 0,5 ст

Приготування: Для того, щоб зробити собі на зиму антивірусну настойку, слід в блендері змішати 1 см кореня імбиру, зубчик часнику, півтори склянки меду і півтори столових ложки соку агави. Потім додаємо до суміші воду і ставимо на плиту, варимо 10 хвилин на повільному вогні. Після того, як суміш охолоне, додаємо до неї мед, лимонний сік і перець за смаком. Потім настоянку слід процідити і перелити в чистий посуд. Пити настоянку слід теплою.

Вітамінно-горіхова суміш "Байконурська"

Суміш горіхів і меду moremeda.ru

Чесно кажучи, нам невідомо, чому цю горіхову суміш називають "Байконурской", але факт такий, що представляє вона є джерелом білка і вітамінів. У ній міститься вітаміни групи В (В1, В2, В3, В5, В6, В9), а також вітамін Е. Крім того, суміш містить жири і амінокислоти. Тому вона корисна для стінок судин, а також для імунітету.

Інгредієнти:

Волоські горіхи – 200 г

Мигдаль – 100 г

Кедрові горіхи – 100 г

Курага – 100 г

Чорнослив – 100 г

Ізюм – 100 г

Лимон – 2 шт.

Мед – 150 г

Приготування: Лимони слід перш за все обдати окропом і викласти на серветку. Потім розрізати їх на великі часточки, видалити кісточки і вирізати серцевину. У блендер складаємо курагу, родзинки і чорнослив, попередньо добре помиті. Подрібнюємо. Потім те ж саме проробляємо з сумішшю горіхів. Останнім подрібнюємо лимон разом з цедрою. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо мед і перемішуємо.

Рекомендуємо зберігати суміш в холодильнику, вживати суміш по одній чайній ложці натщесерце для підвищення імунітету.

Вітамінний компот з травами

Компот з ягодами sushi-box.su

Компот, перш за все, багатий вітаміном С, який так незамінний в холодну пору року. Крім того, меліса має противірусну властивістю, а іван-чай допомагає боротися з серйозними інфекціями.

Інгредієнти:

Мелісса – 5 ст. л

Іван-чай – 5 ст. л

Каштан – 5 ст. л

М'ята – 5 ст. л

Вода – 1 л

Журавлина / чорна смородина / калина / вишня / полуниця – по 100 г

Приготування: Всі ягоди варто добре промити і просушити, потім залити водою і варити протягом 10 хвилин. До компоту можна додати трохи цукру для смаку. Травички заварити окремо в літрі води і залишити настоюватися на дві години. Після того, як охолоне відвар, все змішати, довести до кипіння і залишити остигати.

Тонізуючий чай з травами

Тонізуючий чай з травами www.1obl.ru

Чай, в цілому, є незамінним напоєм при застудах і як зміцнювальний засіб у холодну пору року. Цей трав'яний чай володіє бадьорить і тонізуючу дію, крім того, зміцнює імунітет.

Інгредієнти:

Лист зніту – 4 частини

Лист смородини чорної – 2 частини

Лист горобини лісової – 2 частини

Трава вересу – 2 частини

Лист малини – 1 частина

Лист суниці – 1 частина

Трава материнки – 1/2 частини

Приготування: Всі трави можна придбати в аптеках і супермаркетах, а можна виростити їх самостійно на підвіконні. Всі травички потрібно подрібнити в такий спосіб: після висушування листи скласти в грудку і дрібно порізати або покришити руками. Потім розрівняти качалкою. Трави можна зберігати в банку в змішаному вигляді, а можна окремо.

Заварюється чай таким чином. На одну десертну ложку суміші береться склянку окропу, після чого чай повинен стояти укутаним 30 хвилин. До речі, рекомендуємо вживати його разом з малиновим варенням з першого рецепта.

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