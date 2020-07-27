Волоський горіх чи мигдаль: експерти розповіли, що корисніше

Волоський горіх і мигдаль багаті на поживні речовини, які сприяють контролю рівня цукру в крові, зниженню ваги, а також здоров'ю серця та мозку.

Однак у певних ситуаціях експерти радять віддавати перевагу одному з них. Незважаючи на схожі характеристики, в мигдалі міститься більше мінеральних речовин, а у волоських горіхах – омега-3 поліненасичених жирних кислот, повідомляє agora.resposta.net.

Волоський горіх і мигдаль сприяють зниженню "поганого" холестерину

Сприяють схудненню

Горіхи часто обмежують у раціоні тих, хто хоче схуднути, оскільки вони містять багато жиру і калорій. Проте недавні дослідження показали, що люди, які вживали 30 г мигдалю, змогли зменшити кількість вісцерального жиру (навколо талії). Але важливо розуміти, що цей вплив вивчався як складова частини дієти з контрольованою калорійністю.

Підходять для кетогенної дієти

Кетогенна дієта відрізняється дуже низьким вмістом вуглеводів (25-50 г на день). Хоча горіхи є відмінною закускою, потрібно їсти ті, в яких більше клітковини, оскільки вона не перетравлюється в організмі. У волоських горіхах її менше, ніж у мигдалі, проте в них також нижча загальна кількість інших вуглеводів. У цілому різниця між ними не дуже значна, тому обидва види можуть бути присутніми в раціоні в межах норми.

Необхідні для здоров'я серця

Волоські горіхи знижують ризик серцево-судинних захворювань. У них міститься велика кількість незамінної альфа-ліноленової кислоти (AЛК), фітостеролів і поліфенолів. Всі вони позитивно впливають на зниження холестерину (загального і "поганого"), а також артеріального тиску.

З іншого боку, в мигдалі присутні такі антиоксиданти, як вітамін Е і флавоноїди. Вони здатні зменшувати рівень холестерину і тригліцеридів. Згідно з дослідженням, люди з діабетом 2 типу, які вживали мигдаль щодня (60 г), знизили загальний і "поганий" холестерин на 6% і 12% відповідно.

Підтримують роботу мозку

Волоські горіхи – відмінний вибір для роботи мозку. Альфа-ліноленова кислота і антиоксиданти допомагають зменшити шкоду, спричинену запаленням і окислювальним стресом у мозку, які сприяють зниженню його функціонування з віком. З іншого боку, дослідження на тваринах показали, що мигдаль теж сприяє поліпшенню пам'яті, однак на людях це поки не підтверджено.

Зменшують рівень цукру в крові

Контроль цукру має дуже важливе значення для тих, у кого діабет. У цій ситуації мигдаль займає перше місце. Згідно з дослідженнями, він здатний зменшувати рівень цукру в крові, а також знижувати глікемічний індекс їжі (ГІ). Незважаючи на те, що волоські горіхи мають схожий склад білків, жирів і волокон, немає підтвердження подібного впливу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, чому волоські горіхи треба їсти щодня. Вони багаті на омега-3 жирні кислоти, які допомагають знизити рівень холестерину, а їх антиоксидантні властивості підтримують здоров'я мозку.