Як дати харчовим продуктам другий шанс: озвучено корисні поради

Третина виробленої в світі їжі потрапляє в сміття. Харчові відходи є серйозною проблемою, тому необхідно використовувати продукти з розумом.

Деякі з них заслуговують другого шансу, перш ніж опинитися у сміттєвому відрі. Наприклад, огірки і зелень можна відновити з допомогою води, а хліб і печиво, використовуючи духовку, повідомляє foodandwineespanol.com.

Ароматичні трави

Щоб відновити коріандр, базилік, чебрець або м'яту, потрібно обернути їх папером, змоченим водою. Потім слід покласти в поліетиленовий пакет і віднести в холодильник.

Хліб і тверде печиво

Хліб необхідно відправити в духовку на 5 хвилин при температурі 50 ºC. Також можна використовувати мікрохвильову піч – помістити хліб зі склянкою води і розігрівати по 10 секунд. Печиво необхідно покласти на деко і нагрівати протягом 5 хвилин при температурі 180 ºC.

Банани

Якщо банани, які купили кілька днів тому, стали коричневими, не варто впадати у відчай. Є дві альтернативи: використати їх відразу в банановому хлібі або заморозити, щоб потім зробити морозиво, смузі або боул.

Огірки, помідори та інші овочі

Щоб "продовжити життя" огіркам, потрібно відрізати кінчики і помістити їх у стакан із холодною водою. Салат, шпинат і капуста – це овочі, які дуже швидко псуються. Замість того, щоб їх викидати, краще потримати в мисці з водою і льодом протягом 12 годин. Потім процідити і покласти шматок кухонного паперу, щоб видалити зайву вологу. М'які плямисті помідори можна використовувати для приготування овочевого супу або домашньої піци.

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