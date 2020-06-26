Как дать пищевым продуктам второй шанс: озвучены полезные советы

Треть производимой в мире еды попадает в мусор. Пищевые отходы являются серьезной проблемой, поэтому необходимо использовать продукты с умом.

Некоторые из них заслуживают второго шанса, прежде чем оказаться в мусорном ведре. Например, огурцы и зелень можно восстановить с помощью воды, а хлеб и печенье, используя духовку, сообщает foodandwineespanol.com.

Ароматические травы

Чтобы восстановить кориандр, базилик, тимьян или мяту, нужно обернуть их бумагой, смоченной водой. Затем следует положить в полиэтиленовый пакет и отнести в холодильник.

Хлеб и твердое печенье

Хлеб необходимо отправить в духовку на 5 минут при температуре 50 ºC. Также можно использовать микроволновую печь – поместить хлеб со стаканом воды и разогревать по 10 секунд. Печенье необходимо положить на противень и нагревать в течение 5 минут при температуре 180 ºC.

Бананы

Если бананы, которые купили несколько дней назад, стали коричневыми, не стоит отчаиваться. Есть две альтернативы: использовать их сразу в банановом хлебе или заморозить, чтобы потом сделать мороженое, смузи или боулы.

Огурцы, помидоры и другие овощи

Чтобы "продлить жизнь" огурцам, нужно отрезать кончики и поместить их в стакан с холодной водой. Салат, шпинат и капуста – это овощи, которые очень быстро портятся. Вместо того, чтобы их выбрасывать, лучше подержать в миске с водой и льдом в течение 12 часов. Затем процедить и положить кусок кухонной бумаги, чтобы удалить лишнюю влагу. Мягкие пятнистые помидоры можно использовать для приготовления овощного супа или домашней пиццы.

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