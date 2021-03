Як готувати капкейки: 5 простих рецептів

Якщо ви вбиваєте в рядок пошуку "рецепти на 8 березня", то ця стаття саме для вас. Якщо ви не збираєтеся святкувати Жіночий день, та просто любите солодке, то ця стаття теж для вас. Тому що готувати капкейки насправді неважко і якийсь особливий привід для цього десерту не потрібен.

Почнемо з невеликого лікнепу. Капкейк прийшов до нас з Америки, вперше це слово згадується в 1828 році в кулінарній книзі Елізи Леслі. Тоді торти часто пекли в керамічних чашках, звідси, власне, і з'явилася назва cup cake.

Тобто, по суті, капкейкі – це звичайний торт, тільки маленького розміру. Випікаються ці "торти" порційно в паперових гофрованих формочках або твердих силіконових і залізних формах. Чіткого рецепту капкейк не має, його можна робити і за рецептом мафінів, і як кекси, а також сюди підійде рецепт тіста для будь-якого торта. Головна відмінність капкейку від кексу та маффіну – шапочка з крему.

Класичні капкейки готуються з додаванням ванільного екстракту. unsplash.com

Ванільні капкейки

Для тіста

вершкове масло кімнатної температури – 3/4 склянки

цукор – 1,5 склянки

яйця кімнатної температури – 5 шт.

борошно вищого сорту – 2,5 склянки

розпушувач – 2 ч. л.

сіль – 1/4 ч. л.

напівобезжирене молоко (кімнатної температури) – 1 склянка

ванільний екстракт – 1 ст. л.

Для крему

вершкове масло кімнатної температури – 3/4 склянки

цукрова пудра (просіяна) – 4-6 склянки

напівобезжирене молоко (кімнатної температури) – 6 ст. л.

ванільний екстракт – 1,5 ч. л.

Розігріти духовку до 175 градусів і розставити паперові формочки в форми для мафінів. Збити вершкове масло з цукром. Додати яйця (по одному), добре збиваючи після кожного додавання. В окрему миску просіяти борошно, розпушувач і сіль. Змішати молоко з ваніллю. Додати у вершкове масло по черзі борошняну і молочну суміш, починаючи і закінчуючи борошном і добре збиваючи після кожного додавання. Викласти тісто в форми для мафінів, заповнюючи їх на третину, і випікати близько 18 хвилин, поки тестер, вставлений в центр кексу, що не вийде чистим. Перевіряти готовність дерев'яною паличкою: вона має виходити з тіста чистою. Готові капкейкі остудити у формах. Приготувати глазур. Міксером збити вершкове масло до пишної маси. Додати 2 склянки цукрової пудри і збивати на низькій швидкості, щоб вмішати, а потім збільште швидкість міксера до максимуму, щоб збити глазур в пухку масу. Вмішати молоко і ваніль. Додати 2 склянки цукрової пудри і збивати, поступово додаючи ще потроху, поки не вийде пишна глазур пастоподібної консистенції: кількість цукрової пудри залежатиме від м'якості вершкового масла, з яким ви працюєте. За бажанням глазур можна підфарбувати харчовими барвниками. Вичавити за допомогою кондитерського мішка або намазати глазур на кожен капкейк і за бажанням посипати декором. Перед подачею дайте капкейкам пару годин постояти, щоб глазур застигла. Зберігати при кімнатній температурі в герметичному контейнері не більш двох днів.

Замість шоколаду в крем можна додати трохи кави. unsplash.com

Шоколадні капкейки

Для тіста

вершкове масло – 100 г

темний шоколад – 60 г

цукор – 140 г

яйця – 2 шт.

борошно – 130 г

какао-порошок – 50 г

сметана – 100 г

розпушувач – 1 ч. л.

Для крему

вершковий сир – 50 г

вершкове масло – 80 г

цукрова пудра – 80 г

темний шоколад – 80 г

Шоколад розламати на шматочки, додати нарізане кубиком вершкове масло і все розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Розтоплену масу трохи остудити. Потім додати цукор, добре перемішати, щоб він розчинився. Додати яйця і знову перемішати. Потім додати сметану і знову добре перемішати. Борошно, какао і розпушувач просіяти і в два прийоми вмішати в тісто. Добре перемішати, у нас має вийти досить густе тісто. Викласти тісто у формочки і випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 25-30 хвилин (готовність перевіряти дерев'яною шпажкою). Готові кекси остудити. Приготувати крем. Шоколад розтопити і охолодити. Вершкове масло збити з вершковим сиром до пишності. Додати цукрову пудру (її кількість можете регулювати на власний смак) і знову забивати до однорідної пишної маси. Додати розтоплений шоколад і знову збити. Готовим шоколадним кремом прикрасити кексики.

Чорницю можна замінити на будь-яку ягоду. unsplash.com

Чорничні капкейки

вершкове масло – 110 г

цукор – 200 г

яйце – 2 шт.

молоко – 100 мл

розпушувач – 1,5 ч. л.

крем-сир – 400 г

вершки – 150 мл

цукрова пудра – 100 г

чорниця – 200 г

кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.

пшеничне борошно – 180 г

Вершкове масло збити зі 150 грамами цукру. Додати яйця і знову збити. Окремо змішати борошно і розпушувач. Потім додати до масляної суміші і збити. Наприкінці влити молоко і перемішати до однорідної консистенції. Тісто викласти у формочки для капкейків, заповнюючи їх на 2/3. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, випікати 20-25 хвилин. Готові капкейки остудити. Поки печуться капкейки, приготувати начинку. Кукурудзяний крохмаль розвести у 3 ст. л. холодної води. Чорницю засипати 50 г цукру, поставити на середній вогонь. Довести до кипіння і варити 2 хвилини. Додати розведений крохмаль і варити, помішуючи, до загустіння пару хвилин. Зняти з вогню і трохи остудити. З капкейків за допомогою ножа зрізати частину верхівки і серединку тіста. Додати в поглиблення чорничну начинку. Закрити кришкою з тіста. Приготувати крем. У миску додати сир, вершки і цукрову пудру. Збити до пишної стійкої маси. За допомогою кондитерського мішка прикрасити капкейки шапочкою з крему.

Найращий спосіб сказати "люблю". unsplash.com

Капкейки з серцями

Для червоного тіста:

борошно – 200 г

яйця – 3 шт.

молоко – 1 ст. л.

вершкове масло – 200 г

цукрова пудра – 200 г

ванільний екстракт – 0,5 ч. л.

харчовий барвник червоного кольору – 2 мл

Для білого тіста:

борошно – 125 г

яйця – 2 шт.

молоко – 1.5 ст. л.

вершкове масло – 125 г

цукрова пудра – 125 г

ванільний екстракт – на кінчику ч. л.

сода харчова – на кінчику ч. л.

Для крему:

вершкове масло – 150 г

цукрова пудра – 150 г

ванільний екстракт – 1 ч. л.

вершковий крем-сир – 300 г

Приготувати сердечка з червоного тіста. Збити масло з цукровою пудрою. Продовжуючи збивати, додати по одному яйця. Додати борошно, перемішати. У молоці розвести ванільний екстракт і фарбу. Вмішати фарбу в тісто. Викласти тісто у форму і розрівняти. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і випікати 10 хвилин. Корж остудити. Розрізати вздовж навпіл. За допомогою формочки для печива вирізати сердечка. Приготувати біле тісто. У сухі продукти додати розм'якшене масло, яйця і розведений у молоці ванільний екстракт. Замісити тісто. У форму для кексів викласти паперові формочки, за допомогою ложки викласти тісто в формочки, заповнюючи їх на 2/3. Обережно увіткнути червоні сердечка в кожну формочку. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і випікати 15 хвилин. Готові капкейки остудити. Приготувати крем. Розм'якшене вершкове масло, цукрову пудру і ваніль збивати міксером хвилин п'ять до повітряного стану. Додати вершковий сир і знову збити до пишності й однорідності. Готовий крем перекласти в кондитерський мішок і прикрасити ним остиглі капкейки.

Улюблені капкейки Керрі Бредшоу

А ці капкейки з рожевим кремом в одній із серій серіалу "Секс і місто" їла Сара Джессіка Паркер в ролі Керрі Бредшоу. У 2007 році пекарня Magnolia Bakery офіційно назвала цей десерт Керрі Бредшоу, на честь головної героїні серіалу. За словами власників пекарні, цей кекс завжди був їхнім бестселером.

Рецептом приготування капкейків Magnolia Bakery поділилася на честь феєричної новини про повернення серіалу на екрани: сиквел у форматі міні-серіалу називатиметься And Just Like That і вийде на стрімінговой платформі HBO Max.

Для тіста:

борошно – 3 склянки

розпушувач – 1 ¾ ч. л.

сода – ¼ ч. л.

сіль – ½ ч. л.

молоко – 1 склянка

сметана – 0,5 склянки

вершкове масло кімнатної температури – 200 г

цукор – 1 ½ склянки

чистий екстракт ванілі – 1 ¾ чайної ложки

яєчні білки – 4 шт.

Для ванільного крему:

вершкове масло – 200 г

чистий екстракт ванілі – 1 ч. л.

цукрова пудра (просіяна) – 4 склянки

молоко – 3-4 ст. л.

харчовий барвник рожевого кольору

цукрова прикраса у вигляді ромашки

Докладний рецепт приготування улюблених капкейков Керрі Бредшоу можна подивитися тут.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати італійський десерт тірамісу – за словами одеського ресторатора Савелія Лібкіна, впоратися з цією стравою зможе будь-який чоловік, який захоче порадувати свою жінку на 8 березня.