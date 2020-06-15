Як молочні продукти впливають на зниження ризику виникнення діабету та гіпертонії

Проведені дослідження, в яких взяло участь 150 тисяч чоловік, визначило, що вживання молочних продуктів може знизити ризик виникнення діабету та гіпертонії.

Як повідомляє авторитетний медичний портал Medical News Today, участь взяли добровольці у віці від 35 до 70 років з 21 країни Африки, Азії, Європи, Північної та Південної Америки, повідомляє науковий портал sciencedaily.com

За допомогою спеціальних опитувальників вчені з'ясували, як часто протягом року добровольці вживали такі молочні продукти як молоко, йогурт, сир, сир, – повідомляється в доповіді, надрукованій в журналі.BMJ Open Diabetes Research & Care.

Молочні продукти Getty

Стало відомо: щодня кожен з учасників досліджень їв близько 180 грам молочних продуктів. Цікаво. що жителі країн Азії і Африки вживали їх набагато менше, ніж європейці та американці.

Продукти розділили на цілісні та нежирні. Також вчені вивчили історію хвороби учасників, ліки, які їм виписувалися, кров'яний тиск, окружність талії, а ще – рівень глюкози та жиру.

Виявилося, що суцільномолочні продукти набагато ефективніше, ніж нежирні, сприяють зниженню ризику розвитку діабету й підвищеного тиску. Щоденне вживання двох молочних продуктів з перерахованих вище, знижує на 11-12% ймовірність захворіти на гіпертонію або діабет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, волоські горіхи багаті омега-3 жирними кислотами, які допомагають знизити рівень холестерину, а їх антиоксидантні властивості підтримують здоров'я мозку.