Как молочные продукты влияют на снижение риска возникновения диабета и гипертонии

Проведенные исследования, в которых приняло участие 150 тысяч человек, определило, что употребление молочных продуктов может снизить риск возникновения диабета и гипертонии.

Как сообщает авторитетный медицинский портал Medical News Today, участие приняли добровольцы в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, сообщает научный портал sciencedaily.com

С помощью специальных опросников ученые выяснили, как часто на протяжении года добровольцы ели такие молочные продукты как молоко, йогурт, сыр, творог, – сообщается в докладе, напечатанном в журнале.BMJ Open Diabetes Research & Care.

Молочные продукты Getty

Стало известно, что ежедневно каждый из участников исследований употреблял около 180 грамм молочных продуктов. Интересно. что жители стран Азии и Африки ели их гораздо меньше, чем европейцы и американцы.

Продукты разделили на цельные и нежирные. Также ученые изучили историю болезни участников, лекарства, которые им выписывались, кровяное давление, окружность талии, а еще – уровень глюкозы и жира.

Оказалось, что цельномолочные продукты гораздо эффективнее, чем нежирные, способствуют понижению риска развития диабета и повышенного давления. Ежедневное употребление двух молочных продуктов из вышеперечисленных, снижает на 11-12% вероятность заболеть гипертонией или диабетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень холестерина, а их антиоксидантные свойства поддерживают здоровье мозга.