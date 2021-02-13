Як перевірити якість молока в домашніх умовах. Відео

Маша Сердюк FoodOboz 04:00, 13.02.2021

Останнім часом в Україні почастішали випадки фальсифікації молочної продукції: лише за останні кілька місяців перевірки виявили більш як десять торгових марок, які продають підробку замість вершкового масла.

Те ж саме стосується і молока: на полицях у магазинах часто можна натрапити на фальсифікат. Як визначити, чи добре молоко ви купили? Для того, щоб дізнатися відповідь на це запитання, не обов'язково нести його в лабораторію. Перевірити якість продукту можна власними силами (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Свіжість молока

Найпростіший спосіб перевірити свіжість молока – понюхати його. Різкий кислуватий запах означає, що молоко несвіже. Також зверніть увагу на консистенцію та однорідність рідини: нерівномірне згущення або білі вкраплення, схожі на пластівці, свідчать про те, що молоко скисло.

Якщо запах і консистенція вас влаштовують, проте все ж таки хочеться додатково перевірити молоко на свіжість, пропонуємо вам кілька способів, які підійдуть як для коров'ячого, так і козячого молока.

  • Метод із содою. Налити пів склянки молока. Всипати половину чайної ложки соди і подивитися на реакцію: якщо з'явилася піна, молоко несвіже.

  • Метод із кип'ятінням. Налити трохи молока в каструлю. Поставити на вогонь і довести до кипіння. Якщо рідина згорнулася, молоко скисло.

  • Метод із краплею. Цей метод підходить для домашнього молока, оскільки воно відрізняється високим відсотком жирності. В молоко опустити зубочистку, потім капнути рідину на ніготь. Якщо крапля не розповзлася, продукт свіжий, якщо розтеклася, то в молоці є вода, і воно не свіже.

Натуральність і якість

Натуральність і якість молока можна визначити за кольором. Якщо рідина жовтуватого відтінку, то це натуральне молоко. Якщо ж колір чисто-білий або – ще гірше – із синюшним відтінком, це свідчить про наявність добавок. Для поліпшення кольору і щільності виробники додають в молоко борошно, крохмаль, вапно і крейду. А ще – антибіотики. І розводять водою. Розповідаємо, як можна визначити всі ці моменти в домашніх умовах.

  • Наявність крохмалю перевірити можна за допомогою йоду: просто додати кілька крапель у склянку з молоком. Якщо рідина стала синюватого кольору, це означає, що в молоці є крохмаль. Якщо пішли жовтуваті кола – молоко натуральне.

  • Наявність води можна перевірити, наливши в склянку теплу воду. Потім повільно влити молоко. Якщо цівка одразу ж змішується з водою, то молоко розбавлене. Якщо збирається згустком вгорі склянки, то продукт натуральний.

  • Наявність антибіотиків (які додають, щоб молоко довше зберігалося) можна перевірити, просто залишивши напій у посудині з нещільно закритою кришкою в теплому місці. За добу натуральне молоко почне сквашуватися і за консистенцією буде схоже на желе. Молоко з добавками залишиться таким самим: це пов'язано з тим, що антибіотики уповільнюють ріст молочнокислих бактерій, які містяться в натуральному продукті.

  • Наявність соди або саліцилової кислоти (які теж подовжують термін зберігання молока) можна дізнатися за допомогою лакмусового паперу. Опустіть папірець у молоко: якщо в молоці є сода, то лакмус стане синього кольору, якщо кислота – червоного.

  • Наявність будь-яких домішок можна також перевірити за допомогою оцту. Треба капнути кислотою в склянку з молоком: якщо на поверхні з'явилися пухирці – молоко містить домішки.

Жирність продукту

Щоб перевірити жирність продукту, можна використовувати вищевказаний спосіб на наявність води в молоці: якщо продукт розбавлений, його жирність істотно зменшується.

Однак існує ще один спосіб перевірки жирності молока. Візьміть дві склянки, в одну налийте молоко і перелийте його з однієї в іншу. Натуральне жирне молоко не залишає розводів і слідів, а розбавлене молоко розмазується по стінках склянки. Схожа реакція буде і з молоком, в яке додали пальмову олію: воно теж залишає розводи на посуді.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як можна без лабораторних досліджень відрізнити справжнє вершкове масло від підробки.

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