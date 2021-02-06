П'ять способів відрізнити справжнє вершкове масло від підробки

Останнім часом в Україні почастішали випадки фальсифікації молочної продукції: лише за останні кілька місяців перевірки виявили понад 10 торгових марок, які продають підробку замість вершкового масла. Згідно із законом і всіма стандартами якості масло повинно містити лише молочні жири. Але заради економії виробники часто додають у нього суміш рослинних жирів.

Як можна визначити, чи справжнє масло перед вами? Для того, щоб дізнатися відповідь на це питання, не обов'язково нести його в лабораторію. Перевірити продукт на фальсифікат можна самотужки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Згідно зі стандартами Держпродспоживслужби, якісне та безпечне для здоров'я масло має відповідати таким параметрам:

Колір справжнє вершкове масло має на всій масі однорідний, не дуже жовтий, але і не дуже білий.

Смак і запах мають бути чистими, без сторонніх присмаків і запахів, характерні для вершкового масла, з присмаком пастеризованих вершків або без нього.

Консистенція у справжнього вершкового масла – однорідна, пластична і щільна.

Поверхня на розрізі – слабо-блискуча і суха на вигляд або з наявністю поодиноких дрібних крапель вологи.

Виготовлено справжнє масло обов'язково має бути за ДСТУ 4339:2005. В іншому випадку це не масло, а спред.

Справжнє масло містить тільки вершки і молоко. Інших інгредієнтів у ньому бути не повинно. Тому завжди читайте склад на упаковці.

Жирність справжнього вершкового масла не може бути меншою за 82%.

Не купуйте деформовані брикети масла – існує велика ймовірність, що воно вже було розморожене.

Для виробництва 200 грамів вершкового масла необхідно близько 4,5 літрів молока. Тому можна легко порахувати собівартість справжнього масла. Якщо ж ви бачите підозріло низьку ціну, переконайтеся в безпеці цього продукту: перевірте маркування та інформацію про товар.

Звертайте увагу не лише на назву торгової марки, але й на виробника. У Держпродспоживслужбі радять купувати масло лише у відомих перевірених виробників.

Перевірити, чи справжнє масло, в домашніх умовах можна п'ятьма способами:

Покласти в морозилку. Справжнє масло має повністю застигнути, кришитися і не намазувати після максимального охолодження.

Масло з холодильника не повинне бути вкрито вологою, а незагорнене масло покривається зверху жовтим прошарком.

Покласти шматочок масла в теплу воду. Воно повинно розчинитися рівномірно, без грудок і осаду.

Шматочок масла потрібно покласти на розпечену сковороду. Після того, як воно розтане, повинна утворитися пінка.

Нагріти шматок масла в мікрохвильовці. Для цього достатньо лише 30 секунд. Натуральний продукт буде однорідним, без будь-яких вкраплень.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Рівненській області перевірили 28 зразків вершкового масла, шість із яких виявилися фальсифікатом. Продукцію зняли з продажу і повернули виробнику.

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