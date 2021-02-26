Як правильно готувати гречку: професор назвав головну помилку

Варити гречану крупу – не найкращий варіант для здоров'я. Набагато корисніше запарювати її на ніч. Такої думки дотримується лікар-дієтолог, доктор медичних наук, професор Олексій Ковальков.

У ролику, який він виклав на YouTube, експерт розповів, що гречку можна назвати "королевою каш", оскільки вона містить корисних речовин удесятеро більше, ніж, наприклад, той самий геркулес. Однак водночас зазначив, що все залежить від методу приготування.

Лікар стверджує, що далеко не всі люди знають, як готувати цю крупу, щоб отримати з неї максимум користі. А варити гречку – далеко не найкращий варіант. Річ у тім, що вуглеводи, якими так корисна каша, містяться всередині крупи і під час варіння вся серцевина ядра вилазить назовні.

"У підсумку вуглеводи дуже швидко надходять у кров, насичуючи її цукром. Це погано. Тому що ці вуглеводи всмокчуться через 20 хвилин, рівень цукру в крові впаде через дві-три години, і вам знову захочеться їсти", – розповів Ковальков.

Замість варіння спеціаліст радить запарити гречку на ніч водою або кефіром – так, за його словами, ядра залишаться твердими і не розсипатимуться, а організму знадобиться більше часу, щоб перетравити оболонку. Унаслідок цього вуглеводи надходитимуть поступово. Саме така крупа буде корисна для організму, стверджує дієтолог.

Водночас він зазначив, що не радить їсти гречку щодня. експерт уточнює, що раціон харчування має бути різноманітним, тому буде достатньо, якщо ви вживатимете гречку лише тричі на тиждень.

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