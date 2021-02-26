Как правильно готовить гречку: профессор назвал главную ошибку

Варить гречневую крупу – не самый лучший вариант для здоровья. Куда полезнее запаривать ее на ночь. Такого мнения придерживается врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

В ролике, который он выложил на YouTube, Ковальков рассказал, что гречку можно назвать "царицей каш", так как в ней полезных вещество в десять раз больше чем, к примеру, в том же геркулесе. Однако при этом отметил, что все зависит от метода приготовления.

Ковальков утверждает, что далеко не все люди в курсе, как готовить эту крупу, чтобы извлечь из нее максимум пользы. А варить гречку – далеко не самый лучший вариант. Все дело в том, что углеводы, которыми так полезна каша, находятся внутри крупы и при варке вся сердцевина ядра вылезает наружу.

"В результате углеводы очень быстро поступают в кровь, насыщая ее сахаром. Это плохо. Потому что эти углеводы всосутся через 20 минут, уровень сахара в крови упадет через два-три часа, и вам снова захочется есть", – рассказал врач.

Вместо варки Ковальков советует запарить гречку на ночь водой или кефиром – так, по его словам, ядра останутся твердыми и не будут рассыпаться, а организму понадобится больше времени, чтобы переварить оболочку. В результате этого углеводы будут поступать постепенно. Именно такая крупа будет полезна для организма, утверждает диетолог.

В то же время он отметил, что не советует есть гречку каждый день. Ковальков говорит, что рацион питания должен быть разнообразным, поэтому будет достаточно, если вы будете употреблять гречку всего три раза в неделю.

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