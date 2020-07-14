Як приготувати чипси з кабачків: простий і легкий рецепт
Чипси з кабачків – це ідеальна закуска для тих, хто стежить за своїм харчуванням. В поєднанні з соусом із йогурту, м'яти та огірка вони задовольнять навіть найвибагливіших гурманів.
Крім того, в них міститься мало натрію та калорій, але багато калію, який очищає організм, покращує діурез і ефективно зменшує затримку води. Такі чипси підходять для дітей і людей з проблемами печінки, надмірною вагою та гіпертонією, повідомляє riza.it.
Рецепт приготування чипсів із кабачків
Інгредієнти
4-5 кабачків
Морська сіль
Суміш ароматичних трав
Приготування
Вимити і висушити кабачки.
Нарізати на дуже тонкі скибочки.
Розкласти їх в один шар на робочу поверхню, покриту пергаментним папером, і дати висохнути протягом декількох годин.
Помістити на деко, посипати сумішшю ароматичних трав і морською сіллю.
Випікати при температурі 100 °C протягом приблизно 40 хвилин, враховуючи, що час приготування залежить від товщини скибочок.
Соус на основі йогурту, м'яти та огірка до чипсів із кабачків
Налити в миску 150 г натурального грецького йогурту (вегани можуть використовувати овочеву альтернативу).
Додати 3-4 подрібнених листочка м'яти і половину огірка, також дрібно нарізаного (можна залишити шкірку, так як вона багата на мінерали та клітковину).
Подавати на стіл з чипсами з кабачків.
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