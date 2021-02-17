Як приготувати шакшуку на сніданок: покроковий рецепт

Маша Сердюк FoodOboz 06:15, 17.02.2021

Якщо ви не їсте зранку, пояснюючи це браком часу, маємо для вас добрі новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба прокидатися вдосвіта. У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz кожен день ділиться рецептами простих страв, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми розповідаємо, як приготувати на сніданок шакшуку – популярну страву на Близькому Сході. І хоча часу для цієї страви знадобиться більше, ніж 10 хвилин, ми дуже рекомендуємо її приготувати: впевнені, що яєчня в овочевому рагу не залишить вас байдужими.

Готується шакшука дуже легко, проте під час приготування варто пам'ятати про два важливі моменти.

  • Важливий момент №1. Шакшуку подають на стіл прямо у пательні, з якої їдять ложкою і хлібом вимочують ароматну томатну підливу. Тому радимо готувати страву в чавунній або алюмінієвій сковороді. Ні, можна, звичайно, використовувати тефлонову або керамічну, але є ризик подряпати їх виделкою. Воно вам треба?

  • Важливий момент №2. Кількість яєць у рецепті залежить від кількості людей, для яких ви готуєте сніданок. На одну порцію, як правило, йде два яйця. Шакшуку можна приготувати у величезній сковорідці на всю родину, використавши за один раз увесь десяток яєць.

Шакшука – близькосхідний варіант яєчні.
loveandlemons.com

  • яйця – 2-4 шт.

  • ріпчаста цибуля – 1 шт.

  • часник – 2 зубчики

  • болгарський перець – 1 шт.

  • баклажан – 1 шт.

  • помідор – 1 шт.

  • томатна паста – 2 ст. л.

  • сіль, перець – на смак

  • мелена зіра (кумін) – щіпка

  • олія – для смаження

  • кінза або петрушка – для подачі

  • хліб – для подачі

  1. Цибулю дрібно порізати, викласти на розігріту і змащену олією глибоку сковороду і вичавити до неї часник. Смажити на олії, помішуючи, на невеликому вогні.

  2. Коли цибуля стане прозорою, додати на сковороду порізані дрібними кубиками перець і баклажан. Додати ще олії (баклажани моментально вбирають її) і смажити, помішуючи, на невеликому вогні.

  3. Помідор обдати окропом і зняти з нього шкірку. Порізати дрібними кубиками. Коли овочі стануть м'якими, додати помідор на сковорідку, разом із ним томатну пасту і півсклянки кип'яченої води.

  4. Посолити, поперчити, додати дрібку меленої зіри (вона ж кумін, вона ж камун), і добре перемішати.

  5. Накрити кришкою і залишити тушкуватися на повільному вогні на 10 хвилин: маса має трохи загуснути.

  6. У рагу ложкою зробити поглиблення, куди вбити яйця. Накрити кришкою. Якщо любите рідкий жовток, кришкою прикрити на буквально на хвилину, щоб яйця схопилися плівкою і не витікали. Якщо любите більш щільну яєчню, залиште страву під кришкою на дві-три хвилини – яйця пропекутся всередині.

  7. При подачі посипати дрібно рубаною кінзою або петрушкою. Подавати з хлібом, яким вимочувати соус з-під шакшуки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вживання на сніданок виключно м'яких каш, а також інших продуктів із високим вмістом вуглеводів завдає серйозної шкоди здоров'ю.

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