Как приготовить шакшуку на завтрак: пошаговый рецепт

Если вы не едите утром, объясняя это отсутствием времени, у нас есть хорошие новости: для того, чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно вставать ни свет, ни заря. В рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz каждый день делится рецептами простых блюд, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы рассказываем, как приготовить на завтрак шакшуку – популярное блюдо на Ближнем Востоке. И хотя времени для этого блюда понадобится больше, чем 10 минут, мы настоятельно рекомендуем его приготовить: уверены, что яичница в овощном рагу не оставит вас равнодушными.

Готовится шакшука очень легко, однако во время приготовления стоит помнить о двух важных моментах.

Важный момент №1. Шакшуку подают на стол прямо в сковороде, из которой едят ложкой и хлебом вымакивают ароматную томатную подливу. Поэтому советуем готовить блюдо в чугунной или алюминиевой сковороде. Нет, можно, конечно, использовать тефлоновые или керамические, но есть риски поцарапать их вилкой. Оно вам надо?

Важный момент №2. Количество яиц в рецепте зависит от количества людей, для которых вы готовите завтрак. На одну порцию, как правило, идет два яйца. Шакшуку можно приготовить в огромной сковороде на всю семью, использовав за один раз весь десяток яиц.

Шакшука – ближневосточный вариант яичницы. loveandlemons.com

яйца – 2-4 шт.

репчатый лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

болгарский перец – 1 шт.

баклажан – 1 шт.

помидор – 1 шт.

томатная паста – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

молотая зира (кумин) – щепотка

растительное масло – для жарки

кинза или петрушка – для подачи

хлеб – для подачи

Лук мелко порезать, выложить на разогретую и смазанную маслом глубокую сковороду и выдавить к нему чеснок. Жарить на растительном масле, помешивая, на небольшом огне. Когда лук станет прозрачным, добавить на сковороду порезанные мелким кубиком перец и баклажан. Добавить еще растительного масла (баклажаны впитывают его моментально) и жарить, помешивая, на небольшом огне. Помидор обдать кипятком и снять с него кожицу. Порезать мелким кубиком. Когда овощи станут мягкими, добавить помидор на сковородку, вместе с ним томатную пасту и полстакана кипяченой воды. Посолить, поперчить, добавить щепотку молотой зиры (она же кумин, она же камун), и хорошо перемешать. Накрыть крышкой и оставить тушиться на медленном огне на 10 минут: масса должна немного загустеть. В образовавшемся рагу ложкой сделать углубления, куда вбить яйца. Накрыть крышкой. Если любите жидкий желток, крышкой прикрыть на буквально на минуту, чтобы яйца схватились пленкой и не вытекали. Если любите более плотную яичницу, оставьте блюдо под крышкой на две-три минуты – яйца пропекутся внутри. При подаче посыпать мелко рубленной кинзой или петрушкой. Подавать с хлебом, которым вымакивать соус из-под шакшуки.

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