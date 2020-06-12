Як приготувати смачне бананове морозиво: легкий та простий рецепт
Щоб приготувати бананове морозиво, важливо використовувати дуже стиглі банани. Для прискорення процесу дозрівання потрібно зберігати їх в паперовому пакеті.
Густа текстура пюре з бананів зробить морозиво неймовірно насиченим навіть без додавання яєць або вершків, повідомляє onceuponachef.com.
Для рецепту знадобиться незбиране молоко. Якщо немає бажання купувати цілу упаковку, можна використати 1 чашку знежиреного молока та 0,5 чашки густих вершків.
Рецепт карамелізованого бананового морозива
Інгредієнти:
3 перестиглих банана середнього розміру, очищені
1/3 чашки упакованого світло-коричневого цукру
1 столова ложка вершкового масла, нарізати на дрібні шматочки
1-1,5 чашки цільного молока
2 столові ложки цукрового піску
0,5 чайної ложки ванільного екстракту
1-1,5 чайних ложки свіжовичавленого лимонного соку
1/8 чайної ложки солі
Приготування:
Розігріти духовку до 200 °C.
Нарізати банани на шматочки розміром 1-1,5 см і покласти їх з коричневим цукром і маслом в форму для випічки, щоб розчинився цукор. Випікати близько 40 хвилин, помішуючи один раз, поки банани не стануть м'якими та золотисто-коричневими.
Негайно перенести банани та карамельний сироп в блендер або кухонний комбайн (якщо чекати занадто довго, карамель почне тверднути). Додати молоко, цукор-пісок, ваніль, лимонний сік і сіль та збивати до однорідного стану. Охолодити суміш в холодильнику.
Дістати з холодильника, швидко збити, а потім заморозити в спеціальній морозивниці відповідно до інструкцій виробника.
Перекласти в пластиковий контейнер і поставити в морозильну камеру на кілька годин (до затвердіння), щоб його можна було зачерпнути.
Після цього морозиво можна подавати до столу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, морозиво може бути не тільки смачним, а й корисним. Воно містить вітаміни і мінерали, допомагає підвищити імунітет і зміцнити кістки, стимулює роботу мозку, а також покращує фертильність.