Не только вкусно, но и полезно: раскрыты 10 удивительных свойств мороженого

Мороженое может быть не только вкусным, но и полезным. Оно содержит витамины и минералы, помогает повысить иммунитет и укрепить кости, стимулирует работу мозга, а также улучшает фертильность.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с 10 удивительными свойствами мороженого, опубликованными на parenting.firstcry.com.

Богато витаминами и минералами

Мороженое содержит молоко и его сухие вещества. Это означает, что вместе с ним организм получает фосфор, кальций, витамины А и D, а также рибофлавин. Кроме того, различные вкусы приносят дополнительную пользу. К примеру, мороженое из темного шоколада содержит антиоксиданты и флавоноиды, которые помогают улучшить здоровье сердца и снизить уровень "плохого" холестерина.

Дает мгновенную энергию

В нем содержится достаточное количество сахара, что позволяет чувствовать себя энергичными и бодрыми.

Помогает повысить иммунитет

Мороженое полезно для органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Если улучшить их работу, то удастся укрепить свой иммунитет.

Стимулирует работу мозга

Согласно исследованию, доказано, что люди, которые ели по утрам мороженое, были более внимательными, чем другие.

Мороженое дает мгновенную энергию

Помогает укрепить кости

Кальций – один из самых важных минералов, необходимых для здоровья костей. Однако он не вырабатывается в организме самостоятельно, поэтому необходимо регулярно потреблять пищу, которая его содержит. Мороженое богато кальцием и может присутствовать в рационе, чтобы удовлетворить потребности.

Поднимает настроение

Мороженое способно поднимать настроение. Это объясняется тем, что в процессе его потребления вырабатывается серотонин – гормон, который помогает чувствовать себя счастливее.

Увеличивает либидо

Кроме того, что мороженое улучшает циркуляцию кислорода в тканях и поддерживает необходимый баланс рН, благодаря наличию фосфора оно еще и помогает повышать либидо.

Мороженое поднимает настроение

Предотвращает рак молочной железы

Дефицит кальция в организме – одна из причин рака молочной железы у женщин. Чтобы его предотвратить, необходимо потреблять больше продуктов, богатых кальцием, в том числе мороженого.

Помогает похудеть

Мороженое помогает снизить вес. Это объясняется тем, что тело теряет больше калорий, когда потребляется что-то холодное. Однако не нужно думать, что из-за этого можно ежедневно есть большие порции и худеть, ведь это не так. Здесь важно соблюдать умеренность.

Улучшает фертильность

Согласно исследованию, женщины, которые употребляли молочные продукты с высоким содержанием жира (например, мороженое), имели более высокий коэффициент рождаемости по сравнению с теми, которые ели обезжиренные молочные продукты.

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