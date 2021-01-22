Рослинне молоко: у чому його користь і як приготувати вдома

Непереносимість лактози і відмова від продуктів тваринного походження – два основні мотиви відмови від молока.

Якщо з якоїсь причини ви не хочете пити звичайне молоко, але душа все ж таки вимагає латте і капучіно, радимо вам спробувати каву з рослинним молоком. Тим паче, що приготувати в домашніх умовах його зовсім нескладно.

Мигдальне молоко робиться з сирого мигдалю. ivesimplyhealthy.com

Мигдальне молоко

Найпопулярніша альтернатива звичайному молоку. Своїм складом мигдальне молоко дуже схоже на материнське: в ньому міститься багато заліза, а також вітамінів C і D, які дуже важливі для росту і здоров'я дітей. Крім того, мигдальне молоко називають джерелом білка, ліпідів і клітковини. Таке молоко нормалізує травлення і не завантажує шлунок.

Мигдальне молоко можна додавати в каву, варити на ньому каши, додавати в різні смузі, а також готувати з нього млинці і випічку.

сирий мигдаль – 1 склянка

мінеральна вода без газу – 4 склянки

вода для замочування

Мигдаль залити водою і залишити на ніч. Вранці промити горіхи, перекласти в блендер, додати воду і добре збивати пару хвилин. Отриману білу густу рідину процідити через марлю або дрібне сито. Мигдальне молоко готове.

За цією схемою можна приготувати рослинне молоко з будь-яких горіхів: волоських, фісташок, лісових.

Лайфхак. Не викидайте макуху, який залишиться в марлі. Розкладіть її на сухій поверхні та підсушіть – у вас вийде мигдальне борошно, з якого можна готувати різні десерти.

Кокосове молоко можна додавати в каву і варити на його основі супи. healthline.com

Кокосове молоко

У кокосовому молоці міститься багато поліненасичених жирів – зокрема, незамінні для нашого організму омега-3, омега-6 і омега-9. А вони, як відомо, дуже корисні для метаболізму. І так, не плутайте кокосове молоко з кокосовою водою. Кокосова вода – рідина, що знаходиться всередині кокосових горіхів, а молоко треба готувати з м'якоті кокоса.

Кокосове молоко можна додавати в каву, готувати з ним різні соуси і веганські десерти, а також індійський каррі і суп Том Ям.

кокос – 1 шт.

мінеральна вода без газу – 3 склянки

Кокос почистити, дістати м'якоть. Скласти її в блендер, залити водою і добре збити. Отриману рідину процідити через марлю. Макуху з марлі висушити і використовувати як борошно.

Лайфхак. Якщо додати в два рази менше води, у вас вийдуть густі кокосові вершки. В охолодженому вигляді такі вершки стануть пісною альтернативою йогурту.

Рисове молоко добре підходить для приготування молочних каш. wholenewmom.com

Рисове молоко

Рисове молоко багате на вітамін В, який корисний для циркуляції крові, метаболізму та нервової системи. Також рисове молоко благотворно впливає на травну систему, а високий рівень вуглеводів і цукру в рисовому молоці робить його добрим джерелом енергії.

Крім того, це молоко вважається гіпоалергенним. Багато людей страждають алергією на сою, кокос і горіхи, а от алергія на рис зустрічається дуже рідко.

Рисове молоко добре підходить для приготування молочних каш.

рис – 100 г

вода – 950 мл + для замочування

Рис добре промити. Замочити на ніч, повністю покривши водою. Вранці злити воду і ще раз добре промити зерна. Скласти рис у блендер, додати 1/4 частини води, подрібнювати пару хвилин. Перелити суміш у каструлю, поставити на середній вогонь і дати трохи загуснути, постійно помішуючи. Зняти з плити і, не припиняючи мішати, поступово влити воду, що залишилася. Процідити молоко і перелити в банку з щільною кришкою.

Лайфхак. Для рисового молока підійде як білий, так і коричневий рис. Однак молоко з бурого рису вийде більш насиченим.

З соєвого молока виходять відмінні пісні десерти. wellandgood.com

Соєве молоко

Соєве молоко містить велику кількість рослинного білка, а також є джерелом лецитину і вітаміну Е, а ще містить ізофлавони, які за своєю функцією схожі на жіночий гормон естроген. Ізофлавони запобігають раку молочної залози і покращують стан шкіри.

Із соєвого молока можна готувати смузі, омлети, оладки, веганське морозиво та випічку.

соєві боби – 1 склянка

вода – 1 літр

Сою замочити на ніч. Вранці промити руками під проточною водою і почистити від лушпиння. Очищену сою скласти в блендер, залити невеликою кількістю води (так, щоб вона трохи покривала боби). Подрібнити до гладкої однорідної маси. Отриману суміш перелити в каструлю, долити воду, що залишилася. Поставити каструлю на вогонь і довести до кипіння. Після закипання зменшити вогонь до мінімуму і варити ще 20 хвилин. Періодично знімати піну. Готове молоко процідити через марлю.

Лайфхак. Соєве молоко можна зберігати в холодильнику не більше трьох днів. А пити його можна як у теплому, так і в холодному вигляді.

Вівсяне молоко можна пити в чистому вигляді. magicalbutter.com

Вівсяне молоко

Вівсяне молоко корисно тим, що нормалізує обмін речовин в організмі, а також позбавляє від набряклості, допомагаючи виводити зайву рідину з організму. Таке молоко можна пити навіть в чистому вигляді, а також готувати з ним смузі, каву, чай, випічку, каші, супи та інші страви.

вівсяні пластівці (не швидкого приготування) – 100 г

вода – 900 мл

вода для замочування

Пластівці промити, висипати в глибоку миску та залити водою. Перемішати і залишити на ніч у холодильнику. Вранці дістати, перемішати і перелити всю масу в блендер. Збиваємо до однорідної консистенції. Процідити через марлю.

Лайфхак. Якщо хочете перебити яскраво виражений смак вівсянки, додайте у вівсяне молоко ванілін або ванільний цукор.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про плюси і мінуси рослинного і коров'ячого молока.