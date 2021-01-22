Растительное молоко: в чем его польза и как приготовить дома
Непереносимость лактозы и нежелание употреблять продукты животного происхождения – два основных мотива отказа от молока.
Если по какой-то причине вы не хотите пить обычное молоко, но душа все же просит латте и капучино, советуем вам попробовать кофе с растительным молоком. Тем более, что готовить в домашних условиях его совсем несложно.
Миндальное молоко
Самая популярная альтернатива обычному молоку. Своим составом миндальное молоко очень похоже на материнское: в нем содержится много железа, а также витаминов C и D, которые очень важны для роста и здоровья детей. Кроме того, миндальное молоко называют источником белка, липидов и клетчатки. Такое молоко нормализует пищеварение и не нагружает желудок.
Миндальное молоко можно добавлять в кофе, варить на нем каши, добавлять в различные смузи, а также готовить из него блины и выпечку.
сырой миндаль – 1 стакан
минеральная вода без газа – 4 стакана
вода для замачивания
Миндаль залить водой и оставить на ночь. Утром промыть орехи, переложить в блендер, добавить воду и хорошо взбивать пару минут.
Получившуюся белую густую жидкость процедить через марлю или мелкое сито. Миндальное молоко готово.
По этой схеме можно приготовить растительное молоко из любых орехов: грецких, фисташек, лесных.
Лайфхак. Не выбрасывайте жмых, который останется в марле. Разложите его на сухой поверхности и подсушите – у вас получится миндальная мука, из которой можно готовить разные десерты.
Кокосовое молоко
В кокосовом молоке содержится много полиненасыщенных жиров – в том числе незаменимые для нашего организма омега-3, омега-6 и омега-9. А они, как известно, очень полезны для метаболизма. И да, не путайте кокосовое молоко с кокосовой водой. Кокосовая вода – жидкость, которая находится внутри кокосовых орехов, а молоко нужно готовить из мякоти кокоса.
Кокосовое молоко можно добавлять в кофе, готовить с ним различные соусы и веганские десерты, а также индийский карри и суп Том Ям.
кокос – 1 шт.
минеральная вода без газа – 3 стакана
Кокос почистить, достать мякоть. Сложить ее в блендер, залить водой и хорошо взбить.
Полученную жидкость процедить через марлю. Жмых из марли высушить и использовать как муку.
Лайфхак. Если добавить в два раза меньше воды, у вас получатся густые кокосовые сливки. В охлажденном виде такие сливки станут постной альтернативой йогурту.
Рисовое молоко
Рисовое молоко богато витамином В, который полезен для циркуляции крови, метаболизма и нервной системы. Также рисовое молоко благотворно влияет на пищеварительную систему, а высокий уровень углеводов и сахара в рисовом молоке делает его хорошим источником энергии.
Кроме того, это молоко считается гипоаллергенным. Многие люди страдают аллергией на сою, кокос и орехи, а вот аллергия на рис встречается очень редко.
Рисовое молоко хорошо подходит для приготовления молочных каш.
рис – 100 г
вода – 950 мл + для замачивания
Рис хорошо промыть. Замочить на ночь, полностью покрыв водой. Утром слить воду и еще раз хорошо промыть зерна. Сложить рис в блендер, добавить 1/4 части воды, измельчать пару минут.
Перелить смесь в кастрюлю, поставить на средний огонь и дать немного загустеть, постоянно помешивая.
Снять с плиты и, не переставая мешать, постепенно влить оставшуюся воду. Процедить молоко и перелить в банку с плотной крышкой.
Лайфхак. Для рисового молока подойдет как белый, так и бурый рис. Однако молоко из бурого риса получится более насыщенным.
Соевое молоко
Соевое молоко содержит большое количество растительного белка, а также является источником лецитина и витамина Е, а еще содержит изофлавоны, которые по своей функции похожи на женский гормон эстроген. Изофлавоны предотвращают рак молочной железы и улучшают состояние кожи.
Из соевого молока можно готовить смузи, омлеты, оладьи, веганское мороженое и выпечку.
соевые бобы – 1 стакан
вода – 1 литр
Сою замочить на ночь. Утром промыть руками под проточной водой и почистить от шелухи.
Очищенную сою сложить в блендер, залить небольшим количеством воды (так, чтобы она чуть-чуть покрывала бобы). Измельчить до гладкой однородной массы.
Полученную смесь перелить в кастрюлю, долить оставшуюся воду. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. После закипания убавить огонь до минимума и варить еще 20 минут. Периодически снимать пену.
Полученное молоко процедить через марлю.
Лайфхак. Соевое молоко можно хранить в холодильнике не больше трех дней. А пить его можно как в теплом, так и в холодном виде.
Овсяное молоко
Овсяное молоко полезно тем, что нормализует обмен веществ в организме, а также избавляет от отечности, помогая выводить лишнюю жидкость из организма. Такое молоко можно пить даже в чистом виде, а также готовить с ним смузи, кофе, чай, выпечку, каши, супы и другие блюда.
овсяные хлопья (не быстрого приготовления) – 100 г
вода – 900 мл
вода для замачивания
Хлопья промыть, высыпать в глубокую миску и залить водой. Перемешать и оставить на ночь в холодильнике.
Утром достать, перемешать и перелить всю массу в блендер. Взбить до однородной консистенции. Процедить через марлю.
Лайфхак. Если хотите перебить ярко выраженный вкус овсянки, добавьте в овсяное молоко ванилин или ванильный сахар.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о плюсах и минусах растительного и коровьего молока.