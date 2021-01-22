Растительное молоко: в чем его польза и как приготовить дома

Непереносимость лактозы и нежелание употреблять продукты животного происхождения – два основных мотива отказа от молока.

Если по какой-то причине вы не хотите пить обычное молоко, но душа все же просит латте и капучино, советуем вам попробовать кофе с растительным молоком. Тем более, что готовить в домашних условиях его совсем несложно.

Миндальное молоко делается из сырого миндаля. ivesimplyhealthy.com

Миндальное молоко

Самая популярная альтернатива обычному молоку. Своим составом миндальное молоко очень похоже на материнское: в нем содержится много железа, а также витаминов C и D, которые очень важны для роста и здоровья детей. Кроме того, миндальное молоко называют источником белка, липидов и клетчатки. Такое молоко нормализует пищеварение и не нагружает желудок.

Миндальное молоко можно добавлять в кофе, варить на нем каши, добавлять в различные смузи, а также готовить из него блины и выпечку.

сырой миндаль – 1 стакан

минеральная вода без газа – 4 стакана

вода для замачивания

Миндаль залить водой и оставить на ночь. Утром промыть орехи, переложить в блендер, добавить воду и хорошо взбивать пару минут. Получившуюся белую густую жидкость процедить через марлю или мелкое сито. Миндальное молоко готово.

По этой схеме можно приготовить растительное молоко из любых орехов: грецких, фисташек, лесных.

Лайфхак. Не выбрасывайте жмых, который останется в марле. Разложите его на сухой поверхности и подсушите – у вас получится миндальная мука, из которой можно готовить разные десерты.

Кокосовое молоко можно добавлять в кофе и варить на его основе супы. healthline.com

Кокосовое молоко

В кокосовом молоке содержится много полиненасыщенных жиров – в том числе незаменимые для нашего организма омега-3, омега-6 и омега-9. А они, как известно, очень полезны для метаболизма. И да, не путайте кокосовое молоко с кокосовой водой. Кокосовая вода – жидкость, которая находится внутри кокосовых орехов, а молоко нужно готовить из мякоти кокоса.

Кокосовое молоко можно добавлять в кофе, готовить с ним различные соусы и веганские десерты, а также индийский карри и суп Том Ям.

кокос – 1 шт.

минеральная вода без газа – 3 стакана

Кокос почистить, достать мякоть. Сложить ее в блендер, залить водой и хорошо взбить. Полученную жидкость процедить через марлю. Жмых из марли высушить и использовать как муку.

Лайфхак. Если добавить в два раза меньше воды, у вас получатся густые кокосовые сливки. В охлажденном виде такие сливки станут постной альтернативой йогурту.

Рисовое молоко хорошо подходит для приготовления молочных каш. wholenewmom.com

Рисовое молоко

Рисовое молоко богато витамином В, который полезен для циркуляции крови, метаболизма и нервной системы. Также рисовое молоко благотворно влияет на пищеварительную систему, а высокий уровень углеводов и сахара в рисовом молоке делает его хорошим источником энергии.

Кроме того, это молоко считается гипоаллергенным. Многие люди страдают аллергией на сою, кокос и орехи, а вот аллергия на рис встречается очень редко.

Рисовое молоко хорошо подходит для приготовления молочных каш.

рис – 100 г

вода – 950 мл + для замачивания

Рис хорошо промыть. Замочить на ночь, полностью покрыв водой. Утром слить воду и еще раз хорошо промыть зерна. Сложить рис в блендер, добавить 1/4 части воды, измельчать пару минут. Перелить смесь в кастрюлю, поставить на средний огонь и дать немного загустеть, постоянно помешивая. Снять с плиты и, не переставая мешать, постепенно влить оставшуюся воду. Процедить молоко и перелить в банку с плотной крышкой.

Лайфхак. Для рисового молока подойдет как белый, так и бурый рис. Однако молоко из бурого риса получится более насыщенным.

Из соевого молока получаются отличные постные десерты. wellandgood.com

Соевое молоко

Соевое молоко содержит большое количество растительного белка, а также является источником лецитина и витамина Е, а еще содержит изофлавоны, которые по своей функции похожи на женский гормон эстроген. Изофлавоны предотвращают рак молочной железы и улучшают состояние кожи.

Из соевого молока можно готовить смузи, омлеты, оладьи, веганское мороженое и выпечку.

соевые бобы – 1 стакан

вода – 1 литр

Сою замочить на ночь. Утром промыть руками под проточной водой и почистить от шелухи. Очищенную сою сложить в блендер, залить небольшим количеством воды (так, чтобы она чуть-чуть покрывала бобы). Измельчить до гладкой однородной массы. Полученную смесь перелить в кастрюлю, долить оставшуюся воду. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. После закипания убавить огонь до минимума и варить еще 20 минут. Периодически снимать пену. Полученное молоко процедить через марлю.

Лайфхак. Соевое молоко можно хранить в холодильнике не больше трех дней. А пить его можно как в теплом, так и в холодном виде.

Овсяное молоко можно пить в чистом виде. magicalbutter.com

Овсяное молоко

Овсяное молоко полезно тем, что нормализует обмен веществ в организме, а также избавляет от отечности, помогая выводить лишнюю жидкость из организма. Такое молоко можно пить даже в чистом виде, а также готовить с ним смузи, кофе, чай, выпечку, каши, супы и другие блюда.

овсяные хлопья (не быстрого приготовления) – 100 г

вода – 900 мл

вода для замачивания

Хлопья промыть, высыпать в глубокую миску и залить водой. Перемешать и оставить на ночь в холодильнике. Утром достать, перемешать и перелить всю массу в блендер. Взбить до однородной консистенции. Процедить через марлю.

Лайфхак. Если хотите перебить ярко выраженный вкус овсянки, добавьте в овсяное молоко ванилин или ванильный сахар.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о плюсах и минусах растительного и коровьего молока.