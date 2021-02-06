Чому б у вихідні Вам не приготувати помаранчеву радість для всієї родини?

По-перше, це дуже красиво, по-друге, смачно.

Не дорого. Вишукано. Дуже корисно.

Всі помаранчеві плоди багаті провітаміном А, тобто каротиноїдами, з яких утворюється вітамін А.

Вітамін А має накопичувальний ефект, тому якщо хоча б раз в тиждень, Ви готуватимете таку страву, отримаєте більше вітаміну А.

Шкіра стане менш сухою, волосся – більш блискучим, зменшиться ризик весняного загострення запалення шлунку та кишечника, покращиться зір, зміцніє імунна система.

А якщо вживати гарбуз частіше, покращиться обмін холестерину.

Така страва лікує і запобігає хворобам.

ФАРШИРОВАНИЙ ГАРБУЗ

Можете додавати у начинку все, що забажаєте, але бажано додати трошки печінки -- вона є найбагатшим джерелом вітаміну А.

У мене також була цибуля, гриби, сухі пряні трави, морква – всі це разом я потушкувала під кришкою, посолила і наповнила гарбузики.

Начинка для фарширування гарбуза Фейсбук Оксани Скиталінської

Фарширований гарбуз Фейсбук Оксани Скиталінської

Поклала у миску і долила трохи води.

Ледь змастила оливковою олією гарбузики зверху.

Включаєте гарну музику і приступаєте їсти.

P.S. Ще до цього у мене на сніданок був салат із сирого буряка, червоної капусти, квашеної капусти, кропу і густого йогурту – все, крім зелені, в рівних пропорціях.

Достатньо великої столової ложки салату.