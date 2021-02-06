Как вкусно приготовить тыкву. Подробный рецепт некалорийного и питательного блюда

Оксана Скиталінська FoodOboz 12:36, 6.02.2021

Почему бы в выходные Вам не приготовить оранжевую радость для всей семьи?

Во-первых, это очень красиво, во-вторых, вкусно.

Не дорого. Изысканно. Очень полезно.

Все оранжевые плоды богаты провитамином А, то есть каротиноидами, из которых образуется витамин А.

Витамин А имеет накопительный эффект, поэтому если хотя бы раз в неделю, Вы будете готовить такое блюдо, получите больше витамина А.

Кожа станет менее сухой, волосы – более блестящими, уменьшится риск весеннего обострения воспаления желудка и кишечника, улучшится зрение, окрепнет иммунная система.

А если употреблять тыкву чаще, улучшится обмен холестерина.

Такое блюдо лечит и предотвращает болезни.

Фаршированная тыква

Вы можете добавлять в начинку все, что пожелаете, но желательно добавить немножко печени - она является самым богатым источником витамина А.

У меня также были лук, грибы сухие пряные травы, морковь – все это вместе я протушила под крышкой, посолила и наполнила тыквочки.

Начинка для фаршировки тыквы
Фейсбук Оксаны Скиталинская
Фаршированная тыква
Фейсбук Оксаны Скиталинской

Положила в миску и подлила немного воды.

Едва смазала оливковым маслом тыквочки сверху.

Включаете хорошую музыку и приступаете есть.

P.S. Еще до этого у меня на завтрак был салат из сырой свеклы, красной капусты, квашеной капусты, укропа и густого йогурта – все, кроме зелени, в равных пропорциях.

Достаточно большой столовой ложки салата.

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