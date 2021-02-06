Как вкусно приготовить тыкву. Подробный рецепт некалорийного и питательного блюда
Почему бы в выходные Вам не приготовить оранжевую радость для всей семьи?
Во-первых, это очень красиво, во-вторых, вкусно.
Не дорого. Изысканно. Очень полезно.
Все оранжевые плоды богаты провитамином А, то есть каротиноидами, из которых образуется витамин А.
Витамин А имеет накопительный эффект, поэтому если хотя бы раз в неделю, Вы будете готовить такое блюдо, получите больше витамина А.
Кожа станет менее сухой, волосы – более блестящими, уменьшится риск весеннего обострения воспаления желудка и кишечника, улучшится зрение, окрепнет иммунная система.
А если употреблять тыкву чаще, улучшится обмен холестерина.
Такое блюдо лечит и предотвращает болезни.
Фаршированная тыква
Вы можете добавлять в начинку все, что пожелаете, но желательно добавить немножко печени - она является самым богатым источником витамина А.
У меня также были лук, грибы сухие пряные травы, морковь – все это вместе я протушила под крышкой, посолила и наполнила тыквочки.
Положила в миску и подлила немного воды.
Едва смазала оливковым маслом тыквочки сверху.
Включаете хорошую музыку и приступаете есть.
P.S. Еще до этого у меня на завтрак был салат из сырой свеклы, красной капусты, квашеной капусты, укропа и густого йогурта – все, кроме зелени, в равных пропорциях.
Достаточно большой столовой ложки салата.