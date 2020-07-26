Як вибрати кавун, обробити його та приготувати 5 страв: поради експертів

Завжди зберігайте хороший кавун прохолодним, тому що крім природного вживання, ви можете використовувати його для приготування свіжих салатів.

Ви не повірите, але солодкий смак цього фрукту також добре поєднується з такими сильними ароматами, як сирний. Поки не побачу, не повірю - скажете ви? І матимете рацію. Тому OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виглядають 5 салатів на кавуновій основі. Експерти з lacucinaitaliana.it приготували кілька швидких і простих рецептів, щоб подати до столу салат, який зацікавить навіть самих скептичних консерваторів від їжі. Так, кавун і фета дуже добре поєднуються, і ми доведемо це вам.

Але спочатку - кілька корисних порад.

Як обробити кавун для салату

Перед тим, як нарізати кавун на кубики, щоб змішати з іншими інгредієнтами, вам доведеться позбавити його насіння, тому що не дуже приємно знаходити його на тарільці.

Тому спочатку ретельно вимийте кавун, а потім наріжте його. Або розріжте навпіл і за допомогою спеціального інструменту виріжте з м'якоті маленькі кульки.

Як тільки ви отримали кубики або кульки з кавуна, терпляче видаліть насіння.

Насіння не викидаються. Чи знаєте ви, що насіння кавуна може стати смачною закускою? Просто підсмажте його в духовці протягом 25 хвилин при температурі 180 ° з маслом і сіллю. Вони відмінно підходять для перекусу.

Як вибрати кавун

Важкий кавун - це стиглий кавун, тому що він містить багато води.

Щоб вибрати кращий, візьміть два кавуна однакового розміру та зважте їх. Найважчий - найкращий.

Іншим критерієм вибору є зовнішній вигляд. Шкірка не повинна мати нерівностей або вм'ятин. Нижня частина, тобто те місце, яким він торкався землі, має темний колір. Якщо він білий, значить кавун не дозрів.

Інший спосіб зрозуміти, чи хороший фрукт - це почути звук. Просто постукайте по шкірці та слухайте.Звук повинен бути глухим і щільним.

Однак, якщо ви дійсно не можете вибрати, купіть вже нарізаний кавун. Просто подивіться на колір м'якоті, який повинен бути яскраво-червоним з дуже темними насінням, а потім перевірте консистенцію - вона не повинна бути борошняною.

5 салатів на кавуновій основі, що ідеально підходять для літа

1. З помідорами чері, руколою, м'ятою, цибулею і бальзамічним оцтом.

Салат з кавуном, черрі, руколою, м'ятою, цибулею і бальзамічним оцтом https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/anguria-6-insalate-per-lestate/

2. З сиром фета та великою кількістю м'яти.

Салат з кавуном, фетою і м'ятою https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i- consigli/anguria-6-insalate-per-lestate/

3. Валеріана та моцарелла з кавуном, на цей раз, однак, на грилі!

Салат з кавуном, валеріаною і моцарелою https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/anguria-6-insalate-per-lestate/

4. З огірками, кучерявим салатом і козячим сиром.

Салат з кавуном, огірками, кучерявим салатом і козячим сиром https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/anguria-6-insalate-per-lestate/

5. З авокадо, лаймом і перцем.