Как выбрать арбуз, разделать его и приготовить 5 блюд: советы экспертов

Всегда сохраняйте хороший арбуз прохладным, потому что, кроме естественного употребления, вы можете использовать его для приготовления свежих салатов.

Вы не поверите, но сладкий вкус этого фрукта также хорошо сочетается с такими сильными ароматами, как сырный. Пока не увижу, не поверю - скажете вы? И будете правы. Поэтому OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядят 5 салатов на арбузной основе. Эксперты из lacucinaitaliana.it приготовили несколько быстрых и простых рецептов, чтобы подать к столу салат, который заинтересует даже самых скептичных консерваторов от еды. Да, арбуз и фета очень хорошо сочетаются, и мы докажем это вам.

Но сначала - несколько полезных советов.

Как разделать арбуз для салата

Перед тем, как нарезать арбуз на кубики, чтобы смешать с другими ингредиентами, вам придется лишить его всех семян, потому что не очень приятно находить их в тарелке.

Поэтому сначала тщательно вымойте арбуз, а затем нарежьте его. Либо разрежьте пополам и с помощью специального инструмента вырежьте из мякоти маленькие шарики.

Как только вы получили кубики или шарики из арбуза, терпеливо удалите семена.

Семена не выбрасываются. Знаете ли вы, что семена арбуза могут стать вкусной закуской? Просто поджарьте их в духовке в течение 25 минут при температуре 180 ° с маслом и солью. Они отлично подходят для перекуса.

Как выбрать арбуз

Тяжелый арбуз - это спелый арбуз, потому что он содержит много воды.

Чтобы выбрать лучший, возьмите два арбуза одинакового размера и взвесьте их. Самый тяжелый - самый лучший.

Другим критерием выбора является внешний вид плода. Кожура не должна иметь неровностей или вмятин. Основание, то есть то место, которым он соприкасался с землей, должно иметь темный цвет. Если оно белое, значит арбуз не созрел.

Другой способ понять, хорош ли фрукт - это услышать звук. Просто постучите по кожуре и слушайте. Звук должен быть глухим и плотным.

Однако, если вы действительно не можете выбрать, купите уже нарезанный арбуз, и все будет проще. Просто посмотрите на цвет мякоти, который должен быть ярко-красным с очень темными семенами, а затем проверьте консистенцию - она не должна быть мучной.

5 салатов на арбузной основе, идеально подходящих для лета

1. С помидорами черри, рукколой, мятой, луком и бальзамическим уксусом.

Салат с арбузом, черри, рукколой, мятой, луком и бальзамическим уксусом https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/anguria-6-insalate-per-lestate/

2. С сыром фета и большим количеством мяты.

Салат с арбузом, фетой и мятой https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/anguria-6-insalate-per-lestate/

3. Валериана и моцарелла с арбузом, на этот раз, однако, на гриле!

Салат с арбузом, валерианой и моцареллой https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/anguria-6-insalate-per-lestate/

4. С огурцами, кудрявым салатом и козьим сыром.

Салат с арбузом, огурцами, кудрявым салатом и козьим сыром https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/anguria-6-insalate-per-lestate/

5. С авокадо, лаймом и перцем.