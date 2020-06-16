Як впливають на організм літні напої

Зменшенню жиру в організмі, скороченню споживання калорій та прискоренню обміну речовин допомагають кілька літніх напоїв.

Експерти індійського журналу Times Now перерахували найбільш ефективні з них. Це допоможе людям, які набрали зайву вагу, привести себе в порядок, додавши до фізичних вправ новий режим харчування.

Гарним засобом зменшення апетиту є вода, яка заповняє шлунок і відразу сигналізує організму про насичення. А холодна вода збільшує витрату енергії, коли людина перебуває в стані спокою.

вода Pixabay

Для прискорення обміну речовин і, відповідно, більш ефективного спалювання жирів, в воду рекомендується додати ложку яблучного оцту або соку лимона.

У зелений чай, який вважається одним з найефективніших засобів для схуднення, можна додати імбир. Цей оновлений напій прискорить в організмі метаболічні процеси, позбавить від нудоти та допоможе впоратися з простудними явищами.

Зелений чай medikforum.ru

Хотіли б відзначити, що новина носить чисто інформаційний характер. З усіма проблемами, що виникають, OBOZREVATEL радить звертатися до фахівців, а не займатися самолікуванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку лікаря-дієтолога Ірини Торопигіной, солянка є найнебезпечнішим супом, оскільки великої шкоди організму наносять насичені жири, велика кількість яких міститься в інгредієнтах страви.