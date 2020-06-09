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Диетологи определили самый опасный суп

5.7т
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По мнению диетологов, солянка является самым опасным супом, поскольку большой вред организму наносят насыщенные жиры, большое количество которых содержится в ингредиентах блюда.

Это блюдо категорически нельзя употреблять людям, которые страдают сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией.

Солянка

Солянка

gastronom.ru

Колбасы, сосиски и копчености являются одними из главных ингредиентов солянки, и именно в них содержится наибольшее количество насыщенных жиров, которые буквально разрушают здоровье человека.

Другие компоненты (лимон, каперсы и соленья) нанесут вред людям с гастритом, язвенной болезнью желудка, пишет E1.ru.

Солянка

Солянка

say7.info

Более того, по мнению экспертов по питанию, из-за своего агрессивного состава такой суп противопоказан тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Как сообщал OBOZREVATEL, на качество сна влияет множество факторов, в том числе привычки питания. Рекомендуется выбирать легкие и сбалансированные блюда на ужин. Такие продукты, как пицца, бутерброды или сладкие хлопья, являются очень тяжелыми, поэтому их следует избегать.

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Тема
Питание
Теги
Сердце ожирение питание
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