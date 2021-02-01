Як зварити ідеальні спагетті: детальна інструкція від Гордона Рамзі

Маша Сердюк FoodOboz 12:21, 1.02.2021

Варити пасту, здавалося б, простіше простого. Але ні. Для того, щоб у вас вийшла дійсно смачна страва, треба знати кілька секретів.

Редакція FoodOboz ділиться з вами лайфхаками, які у приготуванні пасти використовує відомий британський шеф Гордон Рамзі (аби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Рамзі запевняє: якщо ви дотримуватиметесь його інструкції, ви зможете зі звичайних макаронів приготувати вишукану ресторанну страву.

  • Каструля. Ніколи не варіть пасту в маленькій каструлі. Макаронам потрібно багато місця. Використовуйте містку каструлю і достатню кількість води: приблизно 3/4.

  • Сіль. Завжди додавайте у воду хорошу щіпку солі. Не бійтеся солити, практично вся сіль піде разом із водою.

  • Вода. Завжди кип'ятіть воду. Пасту слід опускати саме в окріп, аби уникнути поширеної проблеми зі злипшимся тестом.

  • Оливкова олія. Додавайте у воду оливкова олія, це допоможе уникнути вам злипання макаронів.

  • Не варто ламати макарони. Навіть якщо вам здається, що вони не помістяться в каструлю, повірте, помістяться. І подивіться на відео, як Гордон занурює їх у воду.

  • Час. Обов'язково засікайте час приготування і варіть рівно стільки, скільки вказано на упаковці пасти. Періодично помішуйте воду в каструлі. Згодом ви зможете готувати без таймера.

  • Куштуйте. Коли час приготування на годиннику добігатиме кінця, обов'язково скуштуйте пасту на смак. Паста al dente не має хрустіти на зубах, при укусі макарони повинні бути відчутно пружними.

  • Друшляк. Зливайте воду через друшляк, після чого прямо у друшляку посипте пасту сіллю та перцем, додайте оливкову олію та перемішайте. Тепер ви маєте прекрасну основу для приготування інших різновидів пасти, наприклад, для карбонари або болоньєзе.

Раніше OBOZREVATEL ділився з вами лайфхаками приготування пасти від іншого британського шефа: переможець шоу "МастерШеф. Професіонали" Олі Мартін не радить додавати оливкове масло в каструлю під час варіння, а також не зливати відварені макарони в друшляк.

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