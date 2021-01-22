Як приготувати пасту: шеф розповів новий лайфхак

Як ви готуєте пасту вдома? Кидаєте в окріп, додаєте оливкову олію, щоб макарони не злиплися, варите, потім зливаєте воду з макаронів і додаєте в них соус? Вітаємо, ви все робите неправильно!

Шеф-кухар Олі Мартін запевняє, що цей спосіб є не зовсім правильним, пише Daily Mail. Мартін – переможець британської версії шоу "МастерШеф. Професіонали", тож на їжі він знається дуже добре.

Олі каже, що олія, яку ми додаємо в пасту, – "це просто витрата хорошої олії". Крім того, Мартін радить не зливати макарони в друшляк, а діставати їх ложкою з каструлі: крохмаль, який залишається на пасті, виступає загущувачем і надає соусу кремову структуру.

Олі Мартін радить радить приправляти пасту оливковою олією та бальзаміком. Джерело: BBC

Також Олі радить додавати в соус трохи підсоленої води, в якій варилася паста. По-перше, так ви приправляєте соус сіллю, а по-друге, розбавляєте соус, роблячи його більш рідким і насиченим.

"Після того, як додасте воду на сковороду, готуйте пасту в цьому соусі кілька хвилин, щоб він добре огорнув макарони з усіх боків", – каже Олі Мартін.

Перед подачею він радить приправляти будь-яку пасту великою кількістю оливкової олії та бальзаміка.

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