Які продукти не можна викидати

Ряд продуктів із зіпсованим зовнішнім виглядом можна абсолютно безпечно для здоров'я використовувати в їжу.

Молоко

Не варто додавати скисле молоко в каву або пити його. Його можна використовувати для приготування сиру або десерту - млинчиків або оладок.

Хліб

lenagold.ru

Засохлий хліб можна натерти на тертці. Крім того, поставивши в духовку сухий хліб, можна значно пом'якшити його.

Цвілий хліб їсти категорично не рекомендовано.

Банани

Для бананів, колір яких вже повністю близький до чорного, теж можна знайти застосування на кухні. З перестиглих і підгнилих плодів можна приготувати кекс, печиво або оладки. Вважається, що саме такі банани дають випічці насичений смак і аромат.

Помідори

Якщо томати вже стали м'якими та лопнули, можна приготувати з них соус. Для цього потрібно пропустити помідори через м'ясорубку та помістити в сотейник. Додати до суміші сіль, перець і довести до кипіння, після чого гасити на повільному вогні протягом години, регулярно помішуючи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бананова шкірка є багатим джерелом вітамінів В6 і С, калію і магнію. Додавання її в їжу підвищить поживну цінність фрукта, допоможе підтримувати роботу кишечника і знизить ризик розвитку діабету 2 типу.