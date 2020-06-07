Диетолог призвала не выбрасывать банановую кожуру: в чем польза

Банановая кожура является богатым источником витаминов В6 и С, калия и магния. Добавление ее в пищу повысит питательную ценность фрукта, поможет поддерживать работу кишечника и снизит риск развития диабета 2 типа.

По словам диетолога Сьюзи Баррелл, в ней также содержатся устойчивые крахмалы – наиболее важные для здоровья человека. Они способствуют нормальному функционированию кишечника, так как питают "хорошие" бактерии в толстой кишке. Кроме того, устойчивый крахмал помогает повысить чувствительность организма к инсулину, сообщает sbs.com.au.

Getty

Баррелл добавляет, что кожура банана очень плотная и отлично подходит для управления аппетитом. При этом она рекомендует прокипятить ее перед употреблением. Если бананы были предварительно заморожены, из-за чего кожура почернела и стала достаточно мягкой, можно применять ее для торта. Также она подходит в качестве ингредиента для смузи или бананового хлеба.

Исследование, проведенное в Филиппинском университете Лос-Баньос и опубликованное в журнале "International Food Research Journal", показало, что кожуру банана можно использовать в качестве загустителя на кухне.

Кроме того, тайваньские ученые подтвердили, что она богата серотонином и способна облегчить симптомы депрессии. Кипячение кожуры и питье этой воды в виде чая или добавление ее в соковыжималку и употребление сока хотя бы несколько раз в неделю помогает повысить уровень серотонина и сбалансировать настроение.

Getty

Предостережение

Тем не менее необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем научное сообщество сможет окончательно сказать, что кожура всех видов бананов может быть использована для улучшения здоровья. До тех пор, люди могут сами для себя решить, готовы ли ее попробовать. В любом случае перед употреблением рекомендуется хорошо промыть, чтобы избавиться от возможных пестицидов или химикатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря своему кисловатому вкусу черешки листьев ревеня часто используют в качестве фрукта в пирогах.

Фудблогеры из инстаграм помогли определиться с рецептами пирогов по принципу: просто, вкусно, красиво.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал