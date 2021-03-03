8 гастротрендів, які впливатимуть на наше харчування у 2021 році

Американське видання про здоровий спосіб життя Health Line розповіло про головні гастрономічні тенденції, які так чи інакше впливатимуть на наш раціон у 2021 році.

У статті йдеться про те, що 2020 рік кардинально змінив життя людей у всьому світі, тому "наша поведінка і повсякденні звички різко змінилися". Зокрема, багато людей стали більше звертати увагу на своє здоров'я і концентруватися на якості продуктів, які вони вживають. Через це у світі різко змінилася культура харчування.

Тому журналісти дали свій прогноз щодо гастротрендів, під впливом яких формуватиметься режим харчування у всьому світі.

Зміцнення імунітету. Через коронавірус підхід до харчування у більшої половини населення планети минулого року став більш усвідомленим і вибірковим. Колосальний вплив COVID-19 на здоров'я призвів до того, що люди стали більше уваги приділяти продуктам, які зміцнюють імунітет: імбир, лимони, сезонні овочі, риба, а також кисломолочні продукти, багаті на пробіотики. Дослідження стверджують: 50% людей планують приймати добавки і вітаміни для підтримки імунітету.

Психічне здоров'я. Цього року люди будуть стурбовані не лише імунітетом, а й власним психічним здоров'ям: приділятимуть особливу увагу продуктам і харчовим добавкам, які сприяють зниженню стресу і покращують якість сну.

Сніданки. Через пандемію багато людей перейшли на дистанційний режим роботи, тому у багатьох нарешті з'явився час на сніданок, на який раніше банально не вистачало часу зранку. Дієтологи стверджують, що калорійність сніданку має становити близько 25% денного раціону – це приблизно 300 ккал. Найкращим варіантом для ранкового прийому їжі, на думку фахівців, стануть повільні вуглеводи, корисні жири та білки.

Флексітаріанство. Суворі дієти залишилися в минулому, на зміну їм прийшли більш лайтові, але водночас здорові системи харчування. Зараз популярність набирає флексітаріанство – раціон, в основі якого лежить вживання рослинних продуктів, однак водночас не відкидається вживання їжі тваринного походження.

Локальні продукти. Фермери, невеликі ринки, сімейні виробництва – все це буде на піку популярності цього року. Люди стали звертати більше уваги на якість продуктів, яку можуть гарантувати невеликі компанії. Фахівці запевняють: чим менше часу проходить від збору врожаю до постачання безпосередньо до покупця, тим більше користі в такому продукті.

Якість інгредієнтів. Як ми вже казали, якість продуктів буде в пріоритеті цього року. Люди все більше уваги приділятимуть переліку інгредієнтів на етикетці, вимагаючи від виробника чесності і прозорості. Фахівці прогнозують, що компанії підуть на зустріч споживачам і вказуватимуть на упакованні короткі та зрозумілі списки інгредієнтів, які не викликатимуть жодних запитань.

Дитяче харчування. Фахівці прогнозують появу в продажу великої кількості продуктів для дитячого харчування – не лише смачних, але і якісних, натуральних і поживних. Це пов'язано з тим, що торік діти масово перейшли на дистанційне навчання: батьки були змушені частіше готувати вдома, більш відповідально підходячи до вибору продуктів.

Доставка. 2020 рік став роком доставки – як готової їжі з ресторанів, так і наборів продуктів із супермаркетів. Люди звикли замовляти їжу додому в тому чи іншому вигляді і відмовлятися від цієї звички не збираються. У 2021 році ця тенденція буде лише зростати.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що найголовнішим чинником зміцнення імунітету є здоровий кишківник і правильне харчування. Щоб підтримувати його, варто вживати овочі тричі на день.