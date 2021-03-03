8 гастротрендов, которые будут влиять на наше питание в 2021 году

Американское издание о здоровом образе жизни Health Line рассказало о главных гастрономических тенденциях, которые так или иначе будут влиять на наш рацион в 2021 году.

В статье говорится, что 2020 год в корне изменил жизни людей во всем мире, поэтому "наше поведение и повседневные привычки резко изменились". В частности, многие люди стали больше обращать внимание на свое здоровье и концентрироваться на качестве продуктов, которые они употребляют. Из-за этого в мире резко изменилась культура питания.

В связи с этим журналисты дали свой прогноз касательно гастротрендов, под влиянием которых будет формироваться режим питания во всем мире.

Укрепление иммунитета. Из-за коронавируса подход к питанию у большей половины населения планеты в прошлом году стал более осознанным и избирательным. Колоссальное влияние COVID-19 на здоровье привело к тому, что люди стали больше внимания уделять продуктам, которые укрепляют иммунитет: имбирь, лимоны, сезонные овощи, рыба, а также кисломолочные продукты, богатые пробиотиками. Исследования утверждают, 50% людей планируют принимать добавки и витамины для поддержания иммунитета.

Психическое здоровье. В этом году люди будут озабочены не только иммунитетом, но и собственным психическим здоровьем: будут уделять особое внимание продуктам и пищевым добавкам, которые способствуют снижению стресса и улучшают качество сна.

Завтраки. Из-за пандемии многие люди перешли на удаленный режим работы, в связи с чем у многих наконец-то появилось время на завтрак, на который раньше банально не хватало времени с утра. Диетологи утверждают, что калорийность завтрака должна составлять около 25% дневного рациона – это около 300 ккал. Лучшим вариантом для утреннего приема пищи, по мнению специалистов, станут медленные углеводы, полезные жиры и белки.

Флекситарианство. Строгие диеты остались в прошлом, на смену им пришли более лайтовые, но в то же время здоровые системы питания. Сейчас популярность набирает флекситарианство – рацион, в основе которого лежит употребление растительных продуктов, однако при этом не исключается употребление и еды животного происхождения.

Локальные продукты. Фермеры, небольшие рынки, семейные производства – все это будет на пике популярности в этом году. Люди стали обращать больше внимания на качество продуктов, которое могут гарантировать небольшие компании. Специалисты уверяют: чем меньше времени проходит от сбора урожая до поставки непосредственно к покупателю, тем больше пользы в таком продукте.

Качество ингредиентов. Как мы уже говорили, качество продуктов будет в приоритете в этом году. Люди все больше внимания уделяют перечню ингредиентов на этикетке, требуя от производителя честности и прозрачности. Специалисты прогнозируют, что компании пойдут на встречу потребителям и будут указывать на упаковке короткие и понятные списки ингредиентов, которые не будут вызывать никаких вопросов.

Детское питание. Специалисты прогнозируют появление в продаже большого количества продуктов для детского питания – не только вкусных, но и качественных, натуральных и питательных. Это связано с тем, что в прошлом году дети массово перешли на дистанционное обучение: родители были вынуждены чаще готовить дома, более ответственно подходя к выбору продуктов.

Доставка. 2020-й стал годом доставки – как готовой еды из ресторанов, так и наборов продуктов из супермаркетов. Люди привыкли заказывать еду на дом в том или ином виде и отказываться от этой привычки не собираются. В 2021 году эта тенденция будет только расти.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что самым главным фактором укрепления иммунитета является здоровый кишечник и правильное питание. Чтобы поддерживать его, следует употреблять овощи трижды в день.