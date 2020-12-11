Замість шуби і олів'є: 7 салатів, які можна приготувати на Новий рік

Маша Сердюк FoodOboz 11:48, 11.12.2020

Що приготувати на Новий рік? Одвічне питання, яке хвилює всіх напередодні свят.

Редакція FoodOboz вирішила полегшити вам життя і ділиться рецептами салатів, які стануть прекрасною альтернативою олів'є, мімозі та оселедцю під шубою на новорічному столі. Пропонуємо приготувати салат з нутом, буряком і сиром, креветками, печінкою, індичкою, картоплею або тунцем.

Салат з нутом

Замість нуту можна взяти консервовану квасолю.
eatwithclarity.com

  • консервований нут – 1 банка

  • томати черрі – 10-15 шт.

  • огірок – 3 шт.

  • болгарський перець – 2 шт.

  • синій цибуля – 1 шт.

  • кисломолочний сир – 1 ст. л.

  • сіль, перець – за смаком

  • зелень – за бажанням

  • олія

  • лимонний сік

  1. Овочі помити, витерти насухо. Цибулю почистити, нарізати дрібними кубиками. З перцю вийняти серцевину, нарізати перець невеликими шматочками. Так само нарізати огірки. Помідори розрізати навпіл.

  2. З нуту злити рідину. Скласти в миску. Додати овочі, сир і за бажанням дрібно посічену зелень.

  3. Посолити, поперчити, скропити лимонним соком і олиєю, добре перемішати.

Салат з буряком

Такий салат можна приготувати і без апельсина.
thelastfoodblog.com

  • буряк – 3 шт.

  • фета – 3 ст. л.

  • апельсин – 1 шт.

  • свіжий шпинат – 2-3 жмені

  • мікс горіхів і насіння – 1 ст. л.

  • сіль, перець – за смаком

  • олія

  • лимонний сік

  1. Шпинат помити, підсушити рушником. Апельсин почистити від шкірки і білих плівок.

  2. Буряк помити, відварити або запекти до м'якості. Коли буде готовий, почистити, нарізати скибками або невеликими кубиками.

  3. Скласти в миску, додати фету, шпинат, філе апельсина, горіхи і насіння.

  4. Посолити, поперчити, скропити лимонним соком та олією, добре перемішати.

Салат з креветками

Манго можна замінити ананасом.
getfish.com.au

  • чищені креветки – 200 г

  • стиглий манго – 1 шт.

  • стиглий авокадо – 1 шт.

  • синя цибуля – половинка

  • мікс салату – 2 жмені

  • сіль, перець – за смаком

  • олія

  • лимонний або лаймовий сік

  1. Креветки відварити в підсоленій воді хвилин п'ять-сім. Скласти в миску, додати мікс салату.

  2. Манго, авокадо і цибулю почистити. Цибулю дрібно порубати, манго і авокадо порізати невеликими шматочками. Додати в миску з креветками.

  3. Посолити, поперчити, скропити соком лайма чи лимона та олією, добре перемішати.

Салат з тунцем

Салат з тунцем і яйцем на смак майже як "мімоза".
thespruceeats.com

  • тунець у власному соку – 1 банка

  • яйця – 2 шт.

  • синя цибуля – 1 шт.

  • майонез – 2 ст. л.

  • сіль, перець – за смаком

  1. Яйця відварити вкруту. Остудити, почистити, натерти на дрібній тертушці.

  2. Цибулю почистити і дрібно-дрібно порубати ножем.

  3. З тунця злити воду, рибу розім'яти виделкою. Додати терті яйця і цибулю, сіль і перець за смаком. Заправити майонезом і добре перемішати.

Салат з печінкою

Замість кукурудзи можна додати в салат відварену або консервовану сочевицю.
taste.com.au

  • куряча печінка – 300 г

  • рукола – невеликий пучок

  • білий лук – 1 шт.

  • болгарський перець – 1 шт.

  • консервована кукурудза – 1 банка

  • сіль, перець – за смаком

  • олія

  • лимонний сік

  1. Печінку помити, почистити від плівок і жилок. Обсмажити з сіллю і перцем до рум'яного кольору.

  2. Цибулю нарізати півкільцями, болгарський перець – тонкими смужками або дрібними кубиками.

  3. Скласти все в миску, додати руколу та консервовану кукурудзу.

  4. Посолити, поперчити, скропити лимонним соком і олією, добре перемішати.

Салат з індичкою

Замість індички можна взяти курку чи качку.
unsplash.com

  • індичка – 500 г

  • мікс салату – 1 упаковка

  • томати черрі – 300 г

  • блакитний сир – 150 г

  • горіхи – за бажанням

  • сіль, перець – за смаком

  • олія

  • лимонний сік або бальзамічний оцет

  1. Індичку помити, витерти насухо паперовими рушниками. Натерти сіллю і перцем, змастити олією. Загорнути у фольгу і відправити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати 40-50 хвилин.

  2. Готове м'ясо остудити, нарізати смужками, скласти в глибоку миску.

  3. Додати розрізані на половинки чері, блакитний сир, мікс салату, горіхи, сіль і перець. Скропити лимонним соком або оцтом, полити олією, добре перемішати.

Салат з картоплею

За бажанням у такий салат можна додати солоні огірки.
epicurious.com

  • дрібна картопля – 500 г

  • зелена цибуля – 5 стебла

  • стебло селери – 1 шт.

  • кріп – 3 гілочки

  • петрушка – 2 гілочки

  • сметана – 3 ст. л.

  • гірчиця – 1 ст. л.

  • сіль, перець – за смаком

  1. Картоплю помити, відварити в мундирах. Остудити, почистити (якщо картопля молода цей пункт можна опустити). Розрізати на дві або чотири частини.

  2. Скласти в миску, додати дрібно посічену зелень і різану маленькими кубиками селеру. Посолити, поперчити.

  3. Сметану змішати з гірчицею, отриманою сумішшю заправити салат і добре перемішати.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим можна замінити майонез в новорічних салатах, а також ділився з вами рецептами салату олів'є з грибами, горіхами, креветками, червоною рибою та кальмарами.

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