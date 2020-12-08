Чем заменить майонез: 8 рецептов соусов для новогодних салатов

Приближается Новый год, многие уже задумываются над новогодним меню. Если вы хотите удивить гостей салатами, но не горите желанием есть майонез, эта статья именно для вас.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептами соусов, которые станут отличной альтернативой майонезу в различных салатах, а также дополнением к блюдам из рыбы, мяса, птицы и овощей.

Творожно-йогуртовый соус с чесноком

Такой соус подойдет для оливье и других смешанных салатов. Источник: The Spruce / Ali Redmond

Этот соус подойдет для оливье и других смешанных салатов.

йогурт без добавок – 200 мл

творог – 200 г

горчица – 2 ч. л.

лимонный сок – 2 ч. л.

чеснок – 2 зубчика

соль – по вкусу

зелень – по желанию

Все ингредиенты соединяем и хорошо взбиваем блендером. Должен получиться довольно густой соус, по консистенции близкий к майонезу. Вместо йогурта можно использовать кефир. По желанию в конце можно добавить мелко рубленную зелень.

Веганский майонез из авокадо

Такой соус подойдет для яичных салатов, салатов с тунцом и вегетарианских блюд. Источник: paleogrubs.com

Этот соус подойдет для яичных салатов, салатов с тунцом и вегетарианских блюд.

спелый авокадо – 1 шт.

лимон – 1/2 шт.

растительное масло – 3 ст. л.

соль – по вкусу

кайенский перец – по желанию

Авокадо почистить, удалить косточку. Порезать на небольшие кусочки и переложить в блендер. Добавить лимонный сок, соль и кайенский перец. Взбить. Понемногу добавляя оливковое масло, продолжать взбивать массу до гладкости и однородности.

Арахисовый соус

Такой соус дополнит блюда из овощей, птицы и морепродуктов. Источник: inchofyum.com

Этот соус дополнит салат из морских водорослей чука, а также блюда из овощей, птицы и морепродуктов.

ореховая паста — 0.5 стакана

мед или сахар — 1 ч. л.

чеснок — 1 маленький зубчик

имбирь — маленький кусочек (2-3 см)

соевый соус — 2 ст. л.

лимонный сок — 1 ст. л.

молотый чили — по вкусу

Имбирь и чеснок почистить, мелко порубить ножом и переложить в блендер. Добавить все остальные ингредиенты и взбить до однородности. Если соус получился слишком густой, добавить пару столовых ложек воды и снова взбить. Воды можно добавлять столько, насколько жидкую консистенцию соуса вы хотите.

Сметанный соус с хреном

Такой соус отлично подойдет для пельменей и блюд со свининой и курицей. Источник: minimalistbaker.com

Этот соус отлично подойдет для пельменей и блюд со свининой и курицей.

сметана – 200 г

тертый хрен – 2 ст. л.

чесночный порошок – 1/2 ч. л.

черный молотый перец – по вкусу

Все ингредиенты сложить в миску и хорошо перемешать. При желании можно добавить любимые травы и специи. Хранить соус в холодильнике.

Фасолевый соус с паприкой

Такой соус подойдет для смешанных салатов, мясных блюд и печеных овощей. Источник: seriouseats.com/Vicky Wasik

Этот соус подойдет для смешанных салатов, мясных блюд и печеных овощей.

консервированная белая фасоль – 200 г

лимон – 1 шт.

растительное масло – 5 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

соль, перец – по вкусу

молотая паприка – 1/2 ч. л.

С фасоли слить жидкость в чашку. Блендером измельчить фасоль, постепенно добавляя жидкость, пока соус не станет по консистенции как нежирный майонез. Добавить мякоть одного лимона (половину сока лучше слить), подсолнечное масло, горчицу, соль, перец и паприку. Все хорошо перемешать.

Лимонно-йогуртовый соус

Такой соус подойдет для легких овощных салатов. Источник: wallabyyogurt.com

Этот соус подойдет для легких овощных салатов – например, с молодой редиской.

натуральный йогурт – 200 мл

лимонный сок – 1 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

соль, перец – по вкусу

зелень – по желанию

Блендером взбиваем йогурт с лимонным соком (не больше минуты). Добавляем пропущенный через пресс чеснок и специи. Перемешиваем и охлаждаем.

Йогуртовый соус с имбирем и карри

Такой соус дополнит блюда из птицы и салаты в азиатском стиле. Источник: bbcgoodfood.com

Этот соус дополнит блюда из птицы, а также салаты в азиатском стиле.

натуральный густой йогурт – 250 мл

порошок карри – 1 ч. л.

имбирь – небольшой кусочек

кисло-сладкое яблоко – 1 шт.

Имбирь и яблоко почистить от кожуры, из яблока удалить сердцевину. Все потереть на мелкой терке. Соединить с йогуртом и порошком карри, хорошо перемешать.

Соус Голландез

Такой соус подойдет к блюдам из яиц, рыбы и овощей. Источник: escoffieronline.com

Этот соус подойдет к блюдам из яиц, рыбы и овощей.

сливочное масло – 125 г

куриные желтки – 2 шт.

свежевыжатый лимонный сок

ледяная вода – 1/2 стакана

белый винный уксус – 1/2 ч. л.

соль – щепотка

В сотейнике растопить сливочное масло и поддерживать его в теплом состоянии. В отдельной миске смешать желтки, белый винный уксус и соль. Влить пригоршню ледяной воды, взбивать несколько минут, после чего поставить миску на водяную баню с очень медленно кипящей водой. Готовить 3-5 минут, постоянно помешивая, пока желтки не загустеют. Снять с водяной бани и, продолжая взбивать, постепенно добавлять растопленное сливочное масло до тех пор, пока оно полностью не смешается с желтками. В конце добавить лимонный сок и снова перемешать. Подавать соус теплым.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить три вида веганского соуса песто.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!