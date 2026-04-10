Банош, гречка с грибами и шкварками, блины в панировке на АЗК – как МХП, UKRNAFTA и Клопотенко меняют представление о еде в дороге

На заправках UKRNAFTA стартует продажа украинских блюд, произведенных МХП по рецептам Клопотенко

На днях в Киеве состоялась по-настоящему неординарная дегустация. Один из обновленных автозаправочных комплексов на проспекте, по которому несутся машины, несколько часов был похож на настоящий ресторан, где ароматы изысканных блюд щекочут ноздри.

Именно так UKRNAFTA, МХП и шеф-повар Евгений Клопотенко презентовали результат своей синергии – "Рухай українське". В рамках этого проекта уже с 15 апреля на АЗК UKRNAFTA начинается продажа эксклюзивной линейки порционных готовых блюд украинской кухни, произведенных и масштабированных МХП под брендом "Секрети Шефа" по рецептам Клопотенко.

"В каких бы сложных условиях не жила наша страна, есть одно неизменное, что точно остается важным – у человека главным ресурсом является время. И иногда его очень не хочется тратить на приготовление пищи или поиск места, где можно не просто перекусить, а вкусно поесть в дороге. Готовые блюда, которые мы разработали для UKRNAFTA – это возможность поесть полноценную, понятную и вкусную еду в точках, которые ранее воспринимались как место для быстрого перекуса. Мы в проекте "Рухай українське" предлагаем людям, например, банош с грибами, брынзой и шкварками, борщ, суп с курицей или блины в панировке с курицей и грибами", – рассказал руководитель управления по работе с клиентами HoReCa компании МХП Андрей Дорошенко.

Фишка проекта заключается в том, что именно за счет такого трехстороннего партнерства конечные потребители получают блюда не просто украинской кухни, но и ресторанного качества. Ведь когда лидеры в своих сегментах объединяются для создания сообщества, из этого всегда получаются шедевры, поэтому ароматы и вкусы представленных блюд будут доступны всем желающим.

"Для UKRNAFTA этот проект является частью системной трансформации сети и развития клиентского сервиса. Мы видим, что роль АЗК меняется: клиент ожидает не только качественного топлива, но и полноценного сервиса во время путешествия. Поэтому появление готовой еды – это не расширение ассортимента, а логический этап развития формата АЗК. Это был мегавызов для нас, огромная и кропотливая совместная работа, поскольку хотелось высокого качества и востребованных на рынке решений. Партнерство с МХП и Евгением Клопотенко позволяет нам запускать эту категорию системно: на первом этапе – около 200 АЗК, с последующим масштабированием. Такой подход дает возможность обеспечить стабильное качество продукта, учитывать обратную связь от клиентов и развивать категорию по всей стране", – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

Поскольку рынок food-to-go на автозаправках быстро меняется, троица новаторов решила действовать на опережение: в меню будет представлен ряд блюд, классических для украинской кухни, но со своими неповторимыми "изюминками", и тех, которые не являются классически украинскими по происхождению, но которые украинцы любят.

Часть блюд планируется на постоянной основе, часть будут сезонными предложениями или адаптироваться в дальнейшем под вкусы потребителей. Одним из тестовых в определенном смысле блюд будет бигос. Если получит положительный отклик от клиентов, – а дегустация показала, что он имеет для этого все шансы, – то откроет дорогу в меню и сердца клиентов другим блюдам из капусты.

И теперь заехать на АЗК UKRNAFTA можно не только за топливом и быстрым перекусом, но и за полноценным обедом. Блюда поставляются в формате frozen-ready – в замороженном виде с последующим разогревом на точке. Такая модель формата frozen-ready, созданная за счет промышленных мощностей МХП, позволяет обеспечить контроль качества, безопасность и стабильность вкуса независимо от региона Украины.

"Если честно, то мы ожидаем, что борщ станет именно тем блюдом, на которое будет наибольший спрос. Но борщ и вареники будут продаваться всегда. А нам нужно было сделать существенно больший микс в меню – и фингер-фуд в противовес тем же хот-догам, и ассортимент первых блюд, и пока малоизвестные украинские аутентичные блюда, как шпундра. Это был самый длинный в моей практике проект, над которым мы работали два года. Особенно было трудно на этапе производства и заказа продуктов у поставщиков. Почему? Потому что у МХП такие требования по качеству, которым соответствуют единицы украинских компаний. Мы поставили высокую планку по качеству блюд и справились", – поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

Во время дегустации была возможность попробовать несколько позиций. Чем, например, могут удивить блины с начинкой? Казалось бы, традиционное украинское блюдо. Однако в панировке их действительно удобно есть на ходу, если совсем нет времени остановиться, и панировка не перебивает собой ни вкус блина, ни начинки, но делает блюдо компактним до последнего кусочка.

Особого внимания также заслуживают митболы с любистком. Оказалось, что нежность мяса он подчеркивает просто идеально, и не стоит волноваться тем, кому не очень нравится аромат свежего любистка, поскольку в готовом блюде он действительно звучит изысканно и если не знать, не угадаешь, что же придает столь интересное послевкусие. И найти поставщиков любистка в промышленных масштабах, как поделился господин Клопотенко, было тоже нетривиальной задачей, как и семян укропа или других нужных специй.

"Все, что получат потребители, прошло путь от появления хорошей идеи до хорошей ее реализации в той форме, которая позволяет на АЗК поесть качественную украинскую еду ресторанного качества. И это тоже будет способствовать популяризации украинской кухни, что является целью нашего совместного проекта "Рухай українське", потому что в рестораны ходит существенно меньше людей, чем бывают на заправках, и здесь это все доступно", – подчеркнул Евгений.

По словам Богдана Кукуры, исследование спроса в регионах действительно показало, что порой у людей нет возможности пойти в хороший ресторан и они едут на заправки в выходные просто выпить кофе и съесть какое-то пирожное.

"Поэтому нам захотелось сделать что-то неординарное. Мы обратились к МХП, поскольку уже сотрудничаем по другим проектам, и это известный производитель продуктов питания, который тоже хочет двигаться неординарно вперед. А они быстрые на подъем, готовы креативить, и это круто", – отметил господин Богдан.

Собственно, особенность проекта заключается как раз в трехсторонней модели сотворчества. UKRNAFTA обратилась к МХП с запросом на полноценную готовую еду, как часть обновленного формата АЗК и нового потребительского опыта. Евгений Клопотенко разработал авторские рецептуры. МХП в проекте "Рухай українське" взяла на себя полный цикл производства продукта: индустриализацию рецептур, стандартизацию вкуса, обеспечение требований к качеству и безопасности, формат упаковки, логистику и модель масштабирования на сеть. Такое сотрудничество позволяет UKRNAFTA получить не отдельный продукт, а готовое решение, интегрированное в операционную модель АЗК.

"На запрос от UKRNAFTA о еде на АЗК мы вернулись с ответом ресторанных блюд ресторанного качества. Используя кулинарно-индустриальную экспертизу МХП мы можем запускать в производство даже такие сложные продукты. Разработка линейки блюд под брендом "Секрети Шефа" эксклюзивно для UKRNAFTA командой МХП хорошо иллюстрирует наш подход к партнерству, в рамках которого мы не просто продаем партнерам имеющийся у нас продукт, а готовы идти в разработку индивидуальных решений. Это проявление нашей философии развития бизнеса клиентов", – резюмировал господин Дорошенко.

И теперь дело за потребителями – ехать и пробовать.

Справка

АО"Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая осуществляет полный цикл деятельности в сфере добычи: разведку, добычу нефти и газа, предоставление нефтепромышленных сервисных услуг, а также управление крупнейшей сетью автозаправочных комплексов в Украине UKRNAFTA.

Акционерами АО "Укрнафта" являются НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины. С 2022 года компания находится под государственным управлением и реализует масштабную трансформацию бизнеса. Компания активно поддерживает Силы обороны Украины и инвестирует в развитие энергетической инфраструктуры.

Сеть АЗК UKRNAFTA – крупнейшая сеть автозаправочных комплексов Украины, насчитывающая почти 700 АЗК и входящая в ТОП-3 по объемам реализации топлива. Под брендом UKRNAFTA консолидированы сети, которые ранее работали под брендами Glusco, Shell и U.Go.

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий с производственными мощностями в Украине, Испании и странах Юго-Восточной Европы. Объединяет около 38 тысяч работников в Украине и за рубежом. Компания экспортирует продукцию в более 70 стран мира, является лидером по производству курятины в Европе по данным WattPoultry. Компания развивает более 15 брендов, среди которых еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Евгений Клопотенко – шеф-повар, креативный предприниматель, общественный активист и исследователь украинской кухни. Евгений является совладельцем гастрохолдинга "Иначе", который объединяет четыре заведения в Киеве и Львове. Является основателем брендов "100РОКОВ", "100ШОП", MAKITRA и "Муза". В 2021 году Евгений выступил инициатором внесения борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Работа Евгения над улучшением гастрономической культуры в Украине и популяризацией украинской кухни в мире получила и международное признание. В апреле 2021 года Евгений Клопотенко вошел в авторитетный международный список 50 Next – перечня профессионалов, которые меняют будущее гастрономии, от международного рейтинга лучших ресторанов мира The World's 50 Best Restaurants.