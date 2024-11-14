МХП запускает проект по организации питания для других компаний

Быть производителем качественных и вкусных продуктов, которые облегчают жизнь потребителей и помогают развиваться другим бизнесам – задача МХП как кулинарной компании. На это работает целая экосистема – от выращиваемого аграриями зерна до тарелки потребителя, – где МХП представлена широким ассортиментом пищи.

Как компания с мощным кулинарным производством, многолетней экспертизой в работе с продуктами питания, высокими стандартами качества МХП запускает новое food-направление – MHP Food Service. Оно поможет другим бизнесам позаботиться о питании своих работников, а сервисам доставки, операторам столовых и ивент-кейтерингам – масштабироваться.

Для запуска этого направления специалисты компании исследовали рынок, воплотили схожие проекты в пределах своей компании и разработали несколько решений – от холодильников с порционно упакованными блюдами до организации линии выдачи. Уже сейчас в рамках MHP Food Service компания МХП предлагает:

вкусную, качественную и безопасную еду;

доступный и понятный ассортимент из 300 блюд;

длительный срок хранения благодаря современным технологиям;

услуги логистики в офис или другую локацию по всей Украине;

доставку фасованной продукции до 60 000 порций в месяц.

"Идея запуска проекта MHP Food Service возникла после того, как МХП реализовала формат комплексного питания для своих логистических центров и работников центрального офиса. Дальнейший анализ рынка и опыта крупных компаний по обеспечению работников питанием показал, что эта услуга пользуется большим спросом. А вот комплексного предложения, которое способно закрыть потребности компаний в удаленных регионах, нет. Тем более в масштабах, которые может обеспечить МХП – бесперебойно, качественно, в установленные сроки и максимально комфортно для заказчика. В ассортимент MHP Food Service вошли блюда тех брендов, которые уже успели понравиться нашим потребителям", – рассказывает директор направления "Кулинарный бизнес" компании МХП Эвелина Мицкевич, курирующая проект MHP FOOD SERVICE.

Бизнесам, которые хотят позаботиться о работниках, но не могут организовать доставку питания в отдаленные регионы или не имеют столовой офисе, MHP Food Service поможет обеспечить наилучший формат для любой потребности: от холодильников с кассой самообслуживания или доставки порционно упакованной продукции до организации шведской линии. Собственная логистическая система позволяет быстро доставлять заказы со всех производственных площадок МХП в предприятия, расположенные в разных уголках Украины. Мощные производственные возможности и широкий ассортимент продукции позволяют компании обеспечивать качественное питание сотрудников нескольких тысяч команд. Специалисты МХП проконсультируют по удобному формату именно в вашей компании, организуют комфортную доставку блюд и оборудования в офис.

У МХП в рамках этого проекта также есть предложения для бизнесов, которые уже работают в сфере питания. Они будут интересны ивент-кейтерингам, онлайн-кухням, операторам столовых, службам доставки – компаниям, желающим ускорить и оптимизировать свою работу, усилить бизнес, расширить базу клиентов, дополнить свой ассортимент, сэкономить на приобретении нового оборудования и при этом сохранить качество блюд. Прежде всего партнеры получают возможность с одного квадратного метра площади помещения выдавать большее количество порций за то же время без дополнительных вложений и операционных расходов.

Команда MHP Food Service предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту, большой выбор продукции и помощь по адаптации ассортимента под конкретные потребности клиента. Бесперебойную доставку в любой уголок страны гарантируют благодаря собственной логистической системе, а еще обещают быстро реагировать на форс-мажорные ситуации и снабжать партнеров обедами независимо от внешних обстоятельств.

Справка:

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в том числе "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек разного направления, в том числе более 270 магазинов "Мʼясомаркет" и более 190 заведений Döner Маркет.