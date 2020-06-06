4 главных блюда на Троицу

Троица, которую православные христиане отмечают 7 июня, является одним из двенадцати главных праздников.

Естественно, кроме различных традиций, связанных с этим большим праздником, существует правило готовить особые блюда.

OBOZREVATEL вместе с smak.ua знакомит вас с рецептами 4 блюд, которые обязательно должны быть на праздничном столе.

Зеленый борщ

Зеленый борщ Getty

Ингредиенты: щавель (1 пучок), шпинат (1 пучок), картофель (2 шт.), огурцы (2 шт.), зеленый лук (3 шт.), сваренное вкрутую яйцо (1 шт), сахар (1 ч. л.), соль, зелень и сметана ( по вкусу).

Приготовление: шпинат и щавель нужно нарезать и отварить около 5 минут в небольшом количестве воды. Добавить специи, соль.

Заранее сваренную картошку нарезать и отправить в кастрюлю к остальным ингредиентам.

Добавить сметану и измельчить все до состояния пюре при помощи блендера. Если суп получается слишком густым, можно немного разбавить его кипяченой водой. Огурец и яйцо мелко нарезать и положить в суп. Подавать холодным.

Мясной пирог

Мясной пирог Getty

Ингредиенты: мука (4 стакана), сливочное масло (250 г), дрожжи (20 г), молоко (0.5 стакана), сахар (1 ст. л.), яйца (2 шт.), отварное мясо (400 г), лук (1 шт.), помидоры (2 шт.), сливки (1 ст. л.), соль, специи и зелень (по вкусу).

Приготовление: дрожжи залить теплым молоком, добавить 2 столовых ложки муки, 1 столовую ложку сахара, все это перемешать и оставить ненадолго, чтобы тесто поднялось. Смешать муку со сливочным маслом, яйцами и ранее заготовленной массой. Замесить тесто и отправить в холодильник на 2 часа.

Для начинки: отварное мясо нарезать на небольшие кусочки. Лук и помидоры нарезать полукольцами и несколько минут обжаривать их на небольшом огне. Добавить сливки и мелко нарезанную зелень. Смешать овощную массу с мясом. Форму для выпечки смазать маслом или застелить пергаментом. Достать тесто, раскатать его примерно 0.5 см толщиной и уложить в форму. Сверху положить начинку и выпекать в духовке 20 минут при температуре 100 градусов.

Овощной пирог

Овощной пирог Getty

Ингредиенты: мука (300 г), сахар (1 ст. л.), сливочное масло (170 г), сода (4 ст. л.), соль (по вкусу), цветная капуста (половина крупного качана), брокколи (столько же, сколько капусты), морковь (2 шт.), твердый сыр (100 г).

Приготовление: все сухие ингредиенты смешать и добавить размягченное сливочное масло, воду и перемешать при помощи миксера. Замесить тесто и убрать его в холодильник, пока готовится начинка. Отварить овощи в подсоленной воде, затем порезать на небольшие кусочки. Туда же добавить мелко нарезанный сыр.

Смазать форму для выпечки маслом или застелить пергаментом, сверху распределить тесто так, чтобы получились бортики. На тесто выложить начинку и выпекать пирог в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

Пирог с сыром и яйцом

Пирог с сыром и яйцом Getty

Ингредиенты: мука (4 стакана), сливочное масло (250 г), яйца (4 шт.), дрожжи (20 г), сахар (1 ст. л.), молоко (0.5 стакана), плавленные сырки (3 шт.), лук (4 шт.).

Приготовление: Сначала следует залить дрожжи молоком. Затем добавить сахар и 2 столовых ложки муки. Оставить тесто, чтобы оно немного поднялось. Теперь добавить остальную муку, сливочное масло и 2 яйца и замесить тесто руками.

Приготовить начинку. Для этого мелко нарезать лук и обжарить его несколько минут до золотистого цвета. Добавить яйца и натертые на крупной терке плавленные сырки. Раскатать тесто толщиной около 0.5 см, уложить в застеленную пергаментом форму. Сверху положить начинку и выпекать 20 минут при температуре 100 градусов.

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