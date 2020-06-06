Ревень: 3 рецепта оригинальных пирогов от фудблогеров

Благодаря своему кисловатому вкусу черешки листьев ревеня часто используют в качестве фрукта в пирогах.
Фудблогеры из инстаграм помогли определиться с рецептами пирогов по принципу: просто, вкусно, красиво. Поскольку их авторы называют свои творения одинаково "пирог с ревенем", мы дифференцировали рецепты по имени автора.
Рецепт от Жени j.testoo – шахматный
https://www.instagram.com/j.testoo
Ингредиенты
Ревень (стебли) - 7-8 штук
Мука - 400 грамм
Сливочное масло - 250 грамм
Сахар - 250 грамм
Яйца - 4 штуки
Ванильный сахар - 10 грамм
Разрыхлитель - 10 грамм
Молоко - 20 грамм
Соль - щепотка
Сахарная пудра - 50 грамм
Способ приготовления
Разогреваем духовку до 180°.Ревень режем на одинаковые брусочки, примерно по 3-4 сантиметра, складываем в чашу и отставляем.
https://www.instagram.com/j.testoo
Готовим тесто
Сливочное масло комнатной температуры взбиваем миксером до пышности и посветления, вводим к нему сахар. Продолжая взбивать, в маслянно-сахарную смесь вводим по одному яйца и потом молоко.
Смешиваем все сухие ингредиенты, просеянную муку, разрыхлитель, соль, ванильный сахар и объединяем с сырыми. Я смешивала в миксере, недолго, до объединения всех ингридиентов. В итоге получаем вязкое, липкое тесто.
На противень кладём пергамент или силиконовый коврик, выкладываем тесто и распределяем по всей поверхности.
Брусочки ревеня выкладываем произвольно, можно, как я, в шахматном порядке, слегка вдавливая в тесто. Сверху посыпаем заготовку сахарной пудрой. Ставим в разогретую духовку на 40-50 минут, ориентируйтесь по вашей духовке. Достаём готовый пирог, даём остыть, едим и наслаждаемся.
Рецепт от Елены elena_zimovskaya_cake – легкий
https://www.instagram.com/elena_zimovskaya_cake
Ингредиенты
200 гр сливочного масла
150 гр сахара
150 гр натурального йогурта
2 яйца
1-2 гр (щепотка) соли
5 гр ванильного сахара
1,5 ч.л разрыхлителя
250 гр муки
Начинка
Стебли ревеня 7-8 шт
Выпекать при t 180 (35-40 мин)
Рецепт тарта от Романа roman_s_edoy - божественный
"Скажу, что я не мог остановиться. И мне было немного стыдно на пикнике просить ещё кусок. Поэтому взял сам:) Пирог делается максимально просто и быстро. Главное - чтобы заполнилось все пространство ревенем. И хочу предупредить: он такой божественный только когда ешь с ванильным мороженым. Так как сахара положили немного, то тарт был больше кислый чем сладкий – мороженое спасало".
https://www.instagram.com/roman_s_edoy/
⠀
Ингредиенты
Слоеное тесто (замороженное)
Ревень – около 1 кг
Кус-кус
Сахар
Творожный крем
1 яйцо
Корица
Ванильное мороженое
https://www.instagram.com/roman_s_edoy/
⠀ Приготовление
На дно формы выложить пергамент, сверху – тесто. На тесто ровным слоем насыпать кус-кус и сахар. Просто, чтобы покрыло поверхность.
Нарезать ревень на куски одинаковой длины. Уложить их столбиком.
Творожный крем смешать с яйцом. Яйцо взбить отдельно заранее.
Присыпать ревень сверху сахаром и корицей. Сверху равномерно распределить половину крем чиза, смешанного с яйцом.
Поставить в духовку на 45 минут при 200 С. За 5 минут до окончания выпекания намазать остальной частью крем чиза.
Достать, добавить ванильное мороженое и наслаждаться.
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