5 хитрых трюков, чтобы заставить вашего разборчивого ребенка есть фрукты и овощи

Часто родители сталкиваются с проблемой, как приучить своих маленьких детей есть сезонные овощи и фрукты. Английское издание Express собрало пять отличных лайфхаков, которые должны помочь вашим малышам начать есть фрукты и овощи в самые кратчайшие сроки.

Воспитывайте вкус к овощам и фруктам с детства Getty

1. Добавьте немного масла

Почти все вкуснее с маслом, верно? Но на самом деле за этим трюком стоит опыт. Многие овощи имеют горьковатый вкус, а дети особенно чувствительны к этому.

Маленький кусочек масла может устранить эту проблему и превратить ваши овощи в изумительное блюдо.

И хотите верьте, хотите нет, но масло на самом деле является хорошим источником витаминов А, Е и D3, которые важны для растущего организма детей.

Сезонные овощи и фрукты самые вкусные Getty

2. Подавайте блюда в сезон - они по вкусу намного лучше

Марион Риган является управляющим директором Hugh Lowe Farms, семейной фермы по производству мягких фруктов, созданной более 125 лет назад в Мерворте, штат Кент.

Она говорит: "Сезонная еда - это качественная еда, с точки зрения аромата, текстуры, сладости и, как правило, цены. Свежесть - ключ к вкусу. Сезонные фрукты свежее, чем те, которые импортируются в страну. Очень важно найти правильные рецепты блюд из сезонных овощей и фруктов, чтобы они понравились вашим детям и вошли в привычку".

3. Превратите овощи в закуску

Когда мы садимся за стол в ожидании обеда, как правило, бываем особенно голодны. То же касается и детей.

Воспользуйтесь этим голодным безумием, подав первое блюдо из овощей.

Рекомендуем подавать его в сыром или жареном виде, чтобы подчеркнуть естественную сладость продуктов. Также важно подобрать соответствующий соус для улучшения вкусовых качеств.

Расскажите детям о местных овощах и фруктах Getty

4. Расскажите детям откуда берутся их фрукты и овощи

Очень важно, как для родителей, так и для детей знать, откуда берется ваша еда и поддерживать тех, кто ее выращивает и поставляет.

Сделайте время еды интересным, рассказав своим детям, откуда на их тарелке берутся такие вкусные продукты.

5. Попробуйте смешать фрукты и овощи в смузи

Недавнее исследование, проведенное в США, показало, что дети в возрасте от трех до пяти лет могут почти удвоить свое ежедневное потребление овощей, если употреблять их не в целом виде, а в другой форме.

Например, вы можете сделать из овощей и фруктов смузи или добавлять их в качестве дополнительных ингредиентов в другие блюда. Некоторые родители с удовольствием смешивали морковь с соусом для спагетти или добавляли сладкий картофель в смесь для блинов.

Уверяем, что ваши малыши ничего не заподозрят.

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