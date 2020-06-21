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Как правильно питаться в период сильной жары

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Потеря аппетита, плохой сон, вялость - периоды жаркой погоды не всегда радуют нас. Но наряду с обычными мерами предосторожности, которые мы должны принимать во время тепловых волн, есть отличные советы по преодолению проблем в жаркую погоду.

Итак, как еда и напитки помогают нам в жаркие дни? Об этом изданию bbcgoodfood.com рассказывает диетолог Керри Торренс.

Сколько воды мы должны пить?

Обычно мы теряем от 2 до 2,5 литров жидкости в день из-за потоотделения, дыхания и прочих выделений. Поэтому, согласно рекомендациям специалистов по питанию, в обычные дни мы должны пить около 6-8 стаканов воды или другой увлажняющей жидкости. Хорошей новостью является то, что мы можем достичь этой нормы с помощью молока, напитков без сахара, чая и кофе, а также обычной воды. Но помните, что напитки с кофеином оказывают мочегонное действие, заставляя вас терять жидкость. Поэтому Керри предлагает свести их к минимуму. Фруктовые соки и коктейли тоже учитываются, но они должны быть ограничены до 150 мл в день из-за натурального "свободного" сахара, который они содержат.

Фруктовые соки должны быть ограничены из-за натурального сахара

Фруктовые соки должны быть ограничены из-за натурального сахара

Getty

Керри говорит, что "наши конкретные потребности варьируются в зависимости от возраста, размера, пола и объема физической активности, а также факторов окружающей среды, включая температуру и влажность".

Как мы регулируем питьевой режим в жаркую погоду?

Мы должны пересмотреть наше потребление воды во время жары. Как утверждает диетолог, более высокие температуры и влажность увеличивают скорость испарения с кожи, что означает, что мы больше потеем. Поэтому мы должны пополнять наш уровень жидкости все чаще и чаще. Количество жидкости зависит от ваших личных особенностей, а также от того, насколько вы активны.

Если вы регулярно занимаетесь спортом, Керри предлагает сделать выбор в пользу спортивных напитков, которые специально разработаны для оптимального обеспечения поглощения жидкости.

Можно ли пить слишком много воды?

Можно пойти другим путем и выпить слишком много - для большинства людей со здоровыми почками это означает более частое мочеиспускание. Керри говорит: "Слишком много воды, потребляемой за короткий промежуток времени, может привести к тому, что почки не смогут поддерживать электролитный баланс, поэтому кровь становится очень разбавленной. Это влияет на то, как функционирует наш организм, например, на кровяное давление. Гипонатриемия - это состояние, вызванное слишком большим количеством воды, что приводит к опасному снижению уровня натрия. Атлеты, которые участвуют в соревнованиях на выносливость и принимают слишком много жидкости, могут быть подвержены риску такого состояния".

Какие продукты оптимальны в жаркий день?

Керри говорит, что продукты питания составляют около 20-30% нашего потребления жидкости. Некоторые из них содержат больше воды, чем другие. Мы должны употреблять эти продукты в жару, если мы хотим поднять уровень H2O в организме. Вот их список:

  • Клубника

  • Огурец

  • Кабачки

  • Сельдерей

  • Салат

  • Дыня

Огурцы и салат содержат больше воды, чем другие продукты

Огурцы и салат содержат больше воды, чем другие продукты

Getty

Блюда с высоким содержанием жидкости могут помочь достичь нужного уровня гидратации. Среди них – супы, тушеное мясо и каша. Конечно, их можно сделать более летними, используя сезонные ингредиенты.

Может ли холодная еда и питье помочь нам охладиться?

Холодные напитки и мороженое могут показаться естественным выбором, когда вы захотите охладиться. Но на самом деле они могут принести больше вреда, чем пользы. "Холодная еда и напитки могут дать вам начальный охлаждающий эффект, но он недолговечный", - говорит Керри. "Это потому, что потребление пищи приводит к повышению температуры, так как процесс пищеварения генерирует тепло. В сочетании с быстрым охлаждением, вызванным холодными продуктами питания и напитками, это означает, что ваше тело чрезмерно компенсирует повышение температуры. Таким образом, вы можете почувствовать себя более горячим, чем прежде!"

Теплый чай поможет регулировать теплообмен

Теплый чай поможет регулировать теплообмен

Getty

Пить что-нибудь горячее в солнечный день может показаться наименее привлекательным занятием, но теплые напитки могут на самом деле помочь регулировать наше тело.

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