4 вещи, которые нельзя хранить на кухне: советы экспертов

Кухня – одна из самых популярных комнат в квартире. Она должна быть многофункциональной и уютной для всех членов семьи, ведь многие согласятся, что проводят тут большую часть времени пребывания дома.

Однако, на кухне всегда лежит миллион ненужных вещей, а некоторые из них мешают приготовлению пищи. Портал об интерьере Apartment Therapy собрал предметы, которые не должны находится на кухонных поверхностях по мнению экспертов, специализирующихся на обслуживании домов.

Специи нужно хранить не на кухне. pixabay.com

Ящики со специями

Эксперт по технологическому обслуживанию Джонатан Факконе из компании Halo Homebuyers рассказал: "Вы точно не используете большинство своих специй, если не готовите изысканные блюда каждый день. Ненужные контейнеры собирают пыль". Скорее всего, на кухне редко убирают под такими баночками, но там могут храниться остатки пищи, которые затем будут гнить и кормить тараканов. Выберите самые важные специи оставьте их на полках, а все остальные пряности спрячьте подальше от кухонных поверхностей.

Неисправная техника

Если кофеварка работает с перебоями или тостер бросает искру – выключите эти приборы и отнесите в ремонт, ведь это может быть опасно. Неисправная техника создает перепады электроэнергии, что рано или поздно спровоцирует пожар. Сломанные кухонные принадлежности лучше заменить новыми.

Химические вещества

Загрязнения на кухне требуют применения тяжелых моющих средств, содержащих отбеливатель и аммиак. Технологический эксперт Марк Скотт из компании Mark IV Builders посоветовал убрать химические вещества из кухни, особенно вблизи от пищи. Пренебрежение этими правилами может спровоцировать тяжелое отравление, если испарения попадут в блюда. Храните в своем гараже или подвале моющие средства, а также другие легковоспламеняющиеся продукты: спирт, аэрозольные баллончики и растворители.

Рельефный стол и кухонные принадлежности, которые трудно вымыть

Эксперт Жерар Сплендор рассказал, что деревянные досточки и другие предметы, которые часто контактируют с пищей, требуют постоянного мытья. Поскольку они могут поглощать и размножать бактерии, когда ножом царапают поверхность. "Столы с большими выемками также будут собирать микробов и остатки пищи. Нужно покупать стол с гладкой поверхностью, чтобы грязь можно было легко смыть", – рассказывает Ребекка Блекер, которая владеет многоквартирными домами в Нью-Йорке.

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