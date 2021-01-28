7 ножів, які мають бути на кожній кухні

Ніж – безперечений король на будь-якій кухні. Від того, яким інструментом ви працюєте, залежить, наскільки легко у вас протікає кулінарний процес.

Редакція FoodOboz розповідає, як правильно вибрати собі хорошого помічника в магазині, а також які основні види ножів мають бути на будь-якій кухні (так, їх декілька).

Як вибрати хороший ніж

У першу чергу радимо завжди звертати увагу на матеріал, з якого зроблений ніж. Найпоширеніший матеріал, з якої роблять ніж, це сталь. Вона буває декількох видів.

Дамаська сталь. Найкращі ножі на світі. Такі ножі дуже міцні, довго не тупляться та не іржавіють, не темніють і не вкриваються плямами. Щоправда, справжній ніж з дамаської сталі можна придбати тільки у коваля в якому-небудь глухому японському або китайському селі. Проте якщо ви раптом натрапите на такого, беріть у нього ножі, не роздумуючи.

Низьковуглецева сталь. Такі ножі досить дешеві, але водночас швидко тупляться, вкриваються плямами і часто надають продуктам металевий присмак. Точити ці ножі дуже складно, тому їх часто називають одноразовими.

Високовуглецева сталь. Такі ножі набагато якісніші. По-перше, вони дуже довго залишаються гострими, по-друге, не іржавіють, по-третє, їхня ціна в рази нижче, ніж у ножів з дамаської сталі.

А ще є керамічні ножі. Кераміка легка, лезо довго не тупиться, не темніє і не віддає сторонніх смаків їжі. Однак такі ножі дуже легко б'ються, тому їх у жодному разі не можна впускати.

Найкращі ножі – з дамаської сталі. Джерело: unsplash.com

Основні ножі

Шеф-ніж. Універсальний ніж із широким лезом, який має бути на кожній кухні. Довжина такого ножа може бути від 15 до 30 см. Якщо купуватимете Chef's knife, беріть довжиною 21-24 см – має думку, що це найоптимальніша довжина. Таким ножем дуже зручно нарізати овочі, м'ясо та рибу, можна обробляти курку, чавити часник, а якщо у вас під рукою не знайдеться молоточка, то рукояткою шеф-ножа можна відбивати філе.

Ніж для чищення. Невеликий ніж із тонким лезом довжиною 8-10 см. Незамінний ніж для дрібних робіт: їм можна легко почистити овочі і фрукти. Ножів для чищення є два види. Перший – зогнутої форми, він є альтернативою овощечистці, другий – із прямим лезом, найпоширеніший.

Філейний ніж. Довгий ніж (як правило, 18 см) середньої товщини. Ідеальний для обробки м'яса та риби: цей ніж має дуже гострий кінчик, що допомагає впоратися з вирізанням кісточок і обробкою пташиної тушки. Також таким ножем дуже зручно робити нарізку м'яса, сиру, риби і фруктів.

Ніж для хліба. Зазубрений ніж довжиною близько 15 см. Лезо із зубчиками ідеально ріже свіжий хліб: не кришить тверду скоринку, але водночас не мне м'яку середину. Крім того, цей ніж ідеально підійде для нарізки чищеного ананаса, кавуна, дині.

Філейним ножем зручно робити нарізку. Джерело: unsplash.com

Додаткові ножі

Тесак. Він же топірець, він же ніж м'ясника. Велике прямокутне лезо довжиною 17-18 сантиметрів (хоча іноді також можна зустріти топірець довжиною 30 см), яке ідеально впорається і з обробкою м'яса, і з подрібненням інших продуктів. Деякі шефи іноді використовують тесак замість шеф-ножа, нарізаючи їм овочі, рибу та м'ясо.

Ніж для сиру. Ніж завдовжки 15 см із дрібними зубчиками по краю та заглибленнями на лезі. Зубчики полегшують нарізку, а дірочки потрібні, щоб сир не прилипав до ножа під час нарізки. На кінці сирного ножа може бути двозубчата вилочка, якою зручно переносити шматочки сиру з дошки на тарілку.

Ніж для томатів. Тонкий ніж довжиною 12-13 сантиметрів. По краю леза у такого ножа йдуть дрібні-дрібні зубчики, які допомагають розрізати щільну томатну шкірку, але при цьому не м'яти м'яку серцевину. Цим ножем крім томатів можна нарізати будь-які овочі та фрукти з твердою шкіркою і ніжною м'якоттю.

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