5 видов продуктов, которые нельзя есть в сыром виде

Китайцы составили список продуктов, которые обязательно нужно подвергать термической обработке: это избавит от вредных бактерий и поможет избежать проблем с пищеварением.

Об этом говорится в статье китайского сайта Sohu. По информации издания, минимум пять категорий продуктов нельзя употреблять в сыром виде.

Сырое мясо необходимо бланшировать перед употреблением– это нужно для того, чтобы избавить мясо как от бактерий, так и от крови (по всей видимости, тартар из телятины и стейки прожарки Rare и Medium Rare в Китае не в почете).

Маринованные и вяленые продукты тоже советуют опустить в кипяток перед употреблением. Это необходимо для того, чтобы уменьшить количество соли в продуктах и снизить уровень содержания нитритов.

Спаржу, стручковую и обычную фасоль также рекомендуется обдавать кипятком перед употреблением. По словам китайцев, такие манипуляции помогут избежать проблем с пищеварением.

Продукты с высоким содержанием щавелевой кислоты тоже советуют бланшировать в обязательном порядке: в статье отмечаются такие продукты как горькая тыква, шпинат, молодые побеги бамбука и молодые ростки цицании (разновидность риса). Термическая обработка этих продуктов, утверждает автор статьи, поможет избежать проблем с пищеварением.

Брокколи и цветную капусту, а также другие овощи, которые сложно почистить, тоже рекомендуют обязательно отварить перед употреблением. В таких продуктах, пишет издание, могут жить мелкие насекомые или сохраниться следы пестицидов.

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